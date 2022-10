Borussia Dortmund gegen FC Sevilla: Champions League live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Am dritten Spieltag konnte Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla jubeln. © Dax Images/imago

Nach dem Sieg am dritten Spieltag der Champions League hofft Borussia Dortmund direkt auf weiter Punkte gegen den FC Sevilla. Die Partie im TV und Live-Stream.

Dortmund - Nach dem 2:2 gegen den FC Bayern München in der Bundesliga geht es für Borussia Dortmund direkt in der Champions League weiter. Am vierten Spieltag der Gruppenphase trifft der BVB auf den FC Sevilla. Im Hinspiel am vergangenen Mittwoch (05. Oktober) konnte die Mannschaft von Edin Terzic bereits einen deutlichen Sieg gegen die Mannschaft aus Andalusien feiern, auch im Rückspiel wollen die Dortmunder im heimischen Stadion weitere Punkte gegen Sevilla sammeln.

Die Andalusier reisen mit einem neuen Trainer an, denn Julen Lopetegui wurde noch am Mittwochabend nach der 1:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund entlassen. Denn auch in der Liga belegt der FC Sevilla nur in der 17. Platz. Lopetegui hatte 2020 mit Sevilla die Europa League gewonnen und wurde von den Fans trotz des in der Defensive erschütternd schwachen Spiels gegen den BVB nach Schlusspfiff noch gefeiert. Seine Entlassung konnte das trotzdem nicht verhindern. Nachfolger ist der frühere chilenische Nationaltrainer Jorge Sampaoli.

Borussia Dortmund gegen FC Sevilla: BVB kann schon ins Achtelfinale einziehen

Borussia Dortmund belegt in der Gruppe G hinter Manchester City aktuell den zweiten Platz mit sechs Punkten, der FC Sevilla und der FC Kopenhagen haben jeweils einen Punkt. Sollte Dortmund dieses Champions-League-Spiel also gewinnen, stünden sie schon im Achtelfinale der Königsklasse.

Beim Einstand von Jorge Sampaoli in der La Liga am Wochenende kam der FC Sevilla auch nicht über ein 1:1 gegen Athletic Bilbao hinaus. Der Trainerwechsel hat bisher also noch nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Es ist also davon auszugehen, dass sie bis Dienstag (11. Oktober) noch einmal intensiv daran arbeiten werden, dass sie in der Champions League endlich einen Sieg feiern können.

Das Gruppenspiel in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla wird am Dienstag, dem 11. Oktober 2022, um 21 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund angepfiffen. Hier zeigen wir Ihnen, wo die Partie heute live im TV und Stream gezeigt wird.

Borussia Dortmund gegen FC Sevilla: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Borussia Dortmund beim FC Sevilla: Champions League im Live-Stream von Amazon

Der Streaminganbieter Prime Video von Amazon wird das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 11.10.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um Prime Video sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

