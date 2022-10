Borussia Dortmund beim FC Sevilla: Champions League live im TV und Live-Stream

Borussia Dortmund möchte nach der Niederlage in der Bundesliga in der Champions League wieder punkten.

3. Spieltag

Von Melanie Gottschalk

Am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase tritt Borussia Dortmund beim FC Sevilla an. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Sevilla – Für Borussia Dortmund gibt es nach der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga keine Verschnaufpause. Denn bereits am Mittwoch (05. Oktober) geht es für den BVB in der Champions League weiter. Die Mannschaft von Edin Terzic reist zum FC Sevilla und will mit einem Sieg im Gepäck wieder abreisen. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.

Hinter Primus Manchester City kämpfen Borussia Dortmund und der FC Sevilla um den zweiten Platz in der Gruppe G und das Erreichen des Achtelfinals der Königsklasse. Mit einem Sieg könnte der BVB den Vorsprung auf den FC Sevilla auf fünf Punkte ausdehnen, ein wichtiger Schritt in Richtung K.o.-Phase.

Borussia Dortmund muss gegen FC Sevilla weiter auf Marco Reus verzichten

Borussia Dortmund hat dabei einige Ausfälle zu verzeichnen. Am schwersten dürfte wohl das Fehlen von Marco Reus wiegen, da er in der Champions League in den letzten fünf Spielen an mindestens einem des BVB beteiligt war. Zu Buche schlagen vier Tore und zwei Vorlagen. Ob es für Mats Hummels reicht, der gegen den 1. FC Köln aufgrund eines grippalen Infekts passen musste, ist noch unsicher.

Das letzte Spiel der Schwarz-Gelben gegen Manchester City verlor der BVB knapp mit 1:2. Gegen den FC Sevilla will die Mannschaft von Edin Terzic nun wieder punkten.

Das Gruppenspiel in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla wird am Mittwoch, dem 05. Oktober 2022, um 21 Uhr im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla angepfiffen. Hier zeigen wir Ihnen, wo die Partie live im TV und Stream gezeigt wird.

Borussia Dortmund beim FC Sevilla: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen FC Bayern München und Viktoria Pilsen wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Borussia Dortmund beim FC Sevilla: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 05.10.2022 , um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

