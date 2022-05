DFB-Star plötzlich offen für Transfer zu Borussia Dortmund

Von: Sascha Mehr

Teilen

Wechselt David Raum (r.) zum BVB? © IMAGO/ULMER

Ein DFB-Spieler äußert sich über einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund und kann sich einen Transfer offenbar vorstellen.

Hoffenheim/Dortmund - Borussia Dortmund hat eine insgesamt eher enttäuschende Saison hinter sich, obwohl der Klub souverän Tabellenplatz zwei in der Bundesliga erreichte und damit die Qualifikation für die Champions League ohne Probleme sicherte. In den Pokalwettbewerben lief es aber alles andere als rund für den BVB. Im DFB-Pokal war bei Zweitligist FC St. Pauli völlig überraschend Endstation, die Träume in der Königsklasse waren nach Platz drei in der Gruppe früh ausgeträumt und in der Europa League schied die Mannschaft von Trainer Marco Rose gegen Außenseiter Glasgow Rangers aus.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund analysierten die Saison und waren der Meinung, dass ein neuer Impuls auf der Trainerbank her muss. Mit Marco Rose einigte sich der BVB auf ein Ende der Zusammenarbeit und installierte Vorgänger Edin Terzic als neuen Cheftrainer. Doch nicht nur auf dem Trainerstuhl gibt es eine Veränderung, auch der Kader wird ein anderes Gesicht erhalten.

Borussia Dortmund mit Umbruch

Erling Haaland verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum englischen Meister Manchester City. Außerdem kehren die Keeper Roman Bürki und Marvin Hitz und die Feldspieler Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou, Reinier und Marin Pongracic dem Verein den Rücken. Auf der Seite der Zugänge tat sich aber auch schon einiges. Niklas Süle (FC Bayern München), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Salih Özcan (1. FC Köln) und Karim Adeyemi (RB Salzburg) sind neu beim BVB und weitere Neuzugänge sollen folgen.

Neben Süle, Schlotterbeck und Adeyemi könnte ein weiterer deutscher Nationalspieler beim BVB aufschlagen, denn seit Wochen halten sich Gerüchte um einen Wechsel von David Raum hartnäckig. Nun hat sich der Außenverteidiger der TSG Hoffenheim selbst zu einem möglichen Transfer nach Dortmund geäußert. „Natürlich macht man sich Gedanken. Ich bin auch ehrlich, ich hätte natürlich gerne international gespielt mit Hoffenheim. Das hat leider nicht geklappt. Das ist weiterhin ein Traum bei mir“, sagte er zum TVSender Sport1 auf die Frage, ob er sich einen Transfer zum BVB vorstellen kann.

Borussia Dortmund: Kommt David Raum aus Hoffenheim?

Alexander Rosen, Sportchef der TSG Hoffenheim, geht gelassen mit möglichen Anfragen für Nationalspieler David Raum um. „Er hat erst vor Kurzem seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Diese Konstellation gibt uns die volle Handlungshoheit, wir sitzen am Steuer“, sagte er dem Kicker-Sportmagazin. „Davids Entwicklung ist atemberaubend und bleibt natürlich auch anderen Klubs nicht verborgen, aber ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass wir bei dieser Spielerkategorie in Zukunft immer wieder mit diesem Thema konfrontiert werden könnten“, so Rosen weiter.

Unterdessen buhlt Borussia Dortmund offenbar um ein großes Talent von Fenerbahce Istanbul. Ein Transfer im Sommer wird angestrebt. (smr)