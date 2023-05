Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg: Wer überträgt die Bundesliga im TV und Live-Stream?

Von: Tim Althoff

Borussia Dortmund will zurück an die Tabellenspitze. Alle Infos, wer das Spiel gegen den VfL Wolfsburg heute live im TV und Stream zeigt.

Dortmund ‒ Die letzten Wochen sind für Borussia Dortmund eine Achterbahnfahrt. Der spannende Meisterschaftskampf scheint sich in jeder Woche zu drehen, der kleinste Patzer kann den Teams wichtige Punkte kosten. Zuletzt rutschte der BVB beim Ruhrpott-Derby in Bochum aus und holte nur ein 1:1, während die Bayern die Pflichtaufgabe gegen Hertha BSC erfüllten und sich mit dem 2:0-Erfolg die Tabellenführung sicherten.

Es sollte zwar der Dortmunder Anspruch sein, in Bochum problemlos zu gewinnen, allerdings wurde Schiedsrichter Sascha Stegemann unfreiwillig zum Mittelpunkt der Begegnung. Der Schiri aus Niederkassel übersah ein klares Foul an Karim Adeyemi und hätte Elfmeter pfeifen müssen. Da der Videobeweis nicht eingriff und sich Stegemann die Szene nicht nochmal am Bildschirm angeschaut hat, blieb es beim Unentschieden.

Bundesliga, 31. Spieltag Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg Anpfiff: 7. Mai 2023, 17. 30 Uhr Stadion: Westfalenstadion, Dortmund

Nach Bochum-Spiel: Sascha Stegemann mit Polizeischutz im Doppelpass

Nicht für Dortmund, auch für Stegemann hatte der nicht-gegebene Elfmeter Konsequenzen. Wie er im Doppelpass berichtete, wurde ihm nach der Partie in Bochum „sehr konkret gedroht“. Der Unparteiische musste sogar mit Polizeischutz in der Sendung auftreten. Der 38-Jährige wolle nun gemeinsam mit seiner Familie „einen groben Plan entwickeln“ und entscheiden, wie es für ihn weitergeht.

Den VfL Wolfsburg dürften die Schiedsrichter-Diskussionen nur am Rande interessiert haben. Die „Wölfe“ klopfen noch an den internationalen Startplätzen an und liegen nur zwei Punkte hinter Bayer Leverkusen auf dem sechsten Platz. Mit einem Überraschungserfolg gegen Borussia Dortmund könnte die Elf von Nico Kovac weiter Druck auf die Werkself ausüben.

Jude Bellingham (r.) muss mit seinem BVB am VfL Wolfsburg vorbei. © Imago/Christian Schroedter

Bundesliga live: Wer überträgt Dortmund gegen Wolfsburg?

Die Partie am Sonntag-Nachmittag wird live und exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst ist kostenpflichtig und muss entweder monatlich oder jährlich bezahlt werden. Der Live-Stream kann via Apple TV, Smart TV oder Fire TV Stick auch auf dem Fernseher empfangen werden.

Begegnung: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg TV: - Live-Stream: DAZN

Die Vorberichte beginnen ab 16.45 Uhr mit Moderator Alex Schlüter und Experte Sami Khedira. Ab 17.30 Uhr kommentiert Marco Hagemann.

