BVB gelingt Transfer-Coup: DFB-Star wohl steht kurz vor Wechsel

Von: Sascha Mehr

Teilen

David Raum (l.) steht offenbar im Fokus von Borussia Dortmund. © Laci Perenyi/Imago Images

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkungen wohl fündig geworden. Ein DFB-Spieler soll Berichten zufolge zum BVB wechseln.

Dortmund – Borussia Dortmund spielt eine äußerst durchwachsene Saison. In der Champions League war für die Mannschaft von Trainer Marco Rose bereits in der Gruppenphase Endstation. Im DFB-Pokal schied der BVB als Titelverteidiger bei Zweitligist FC St. Pauli aus und in der Europa League hatten die Schwarz-Gelben keine Chance gegen die Glasgow Rangers aus Schottland.

Lediglich in der Bundesliga läuft es ordentlich, denn hier belegt Borussia Dortmund Platz zwei, allerdings schon mit neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern München. Ziel ist es, die Qualifikation für die Champions League souverän zu schaffen und dann in der nächsten Spielzeit wieder ganz vorne anzugreifen. Der Kader wird sich vermutlich auf mehreren Positionen verändern, denn einige Profis haben keine Zukunft mehr im Ruhrpott.

Borussia Dortmund: Kaderveränderungen im Sommer

Neben potenziellen Angängen soll der Kader von Borussia Dortmund auch mit Neuzugängen verstärkt werden. Wie die Sport-Bild berichtet, zeigt der BVB großes Interesse an David Raum von der TSG Hoffenheim. Der 23-Jährige wurde bereits während der U21-EM beobachtet worden sein und steht weiterhin im Visier der Schwarz-Gelben. Im vergangenen Jahr machte David Raum einen enormen Sprung. Er wechselte vom damaligen Zweitligist Greuther Fürth nach Hoffenheim und konnte sich direkt einen Stammplatz als Linksverteidiger sichern.

Durch seine konstant starken Leistungen rückte er ins Visier von Bundestrainer Hansi Flick, der ins zum deutschen Nationalspieler machte. David Raum hat große Chancen, sich eines der begehrten WM-Tickets zu sichern und mit zur Weltmeisterschaft nach Katar zu fahren. Seinen Vertrag hat der 23-Jährige kürzlich erst bis 2026 verlängert – günstig werden dürfte er also nicht für Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund buhlt um David Raum von der TSG Hoffenheim

Im Umfeld von David Raum würde ein Wechsel zu Borussia Dortmund als sinnvoll angesehen, wie die Sport-Bild berichtet. Daher erscheint ein Transfer zum BVB nicht unrealistisch – trotz des kürzlich verlängerten Vertrages. In der Mannschaft von Trainer Marco Rose würde er mit Raphaël Guerreiro um die Startelf buhlen, beide könnten aber auch eine Position nach vorne rücken. Der aktuell zweite Linksverteidiger beim BVB, Nico Schulz, enttäuschte seit seinem Wechsel aus Hoffenheim auf ganzer Linie und hat wohl keine Zukunft bei Borussia Dortmund.

Unterdessen ist der ersten Neuzugang des BVB bereits seit einer Weile unter Dach und Fach. Niklas Süle unterschrieb einen Vier-Jahres-Vertrag und soll die löchrige Abwehr stopfen. (smr)