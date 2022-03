Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Borussia Dortmund hofft im Spitzenspiel gegen RB Leipzig auf einen positiven Ausgang. © Revierfoto/Imago Images

Borussia Dortmund empfängt zum Spitzenspiel des 28. Spieltags RB Leipzig. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Dortmund - Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zu einem echten Spitzentreffen: Borussia Dortmund empfängt RB Leipzig. Die beiden Mannschaften rangieren aktuell auf den Plätzen zwei und vier in der Tabelle, der BVB ist allerdings schon zwölf Punkte von den Sachsen weggezogen. Auf Platz drei, wo aktuell Bayer Leverkusen steht, sind es für RB Leipzig allerdings nur drei Punkte.

Vor der Länderspielpause kamen beide Mannschaften nicht über ein Unentschieden hinaus, Borussia Dortmund mühte sich beim 1. FC Köln zu einem 1:1, RB Leipzig trennte sich torlos von Eintracht Frankfurt. Trotzdem haben beide Teams einen guten Lauf. Der BVB ist seit sechs Spielen ungeschlagen (vier Siege, zwei Unentschieden), Leipzig sogar seit neun Pflichtspielen (sechs Siege und drei Remis).

Borussia Dortmund muss gegen RB Leipzig auf Erling Haaland verzichten

Borussia Dortmund wird in dem Spiel wahrscheinlich wieder auf Erling Haaland verzichten müssen. Das bestätigte Trainer Marco Rose am Donnerstag (31.03.2022). „Erling Haaland ist sehr fraglich. Der Fuß ist komplett weggeknickt, der Knöchel ist sehr geschwollen.“

Haaland hatte sich am Dienstag (29.03.2022) beim Länderspiel zwischen Norwegen und Armenien, das die Norweger mit 9:0 gewannen, die Verletzung zugezogen. Er traf dabei doppelt, wurde bei seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aber von Gegenspieler Mkrtchyan heftig am Knöchel getroffen und blieb daraufhin verletzt liegen.

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig steigt am Samstag, 02. April 2022, um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und im Live-Stream übertragen wird.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Free-TV-Sender Sat.1 und der Streaminganbieter DAZN.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel startet am Samstag, 02.04.2022, um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga UHD und 1 HD mit den Vorberichten.

Um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff . Wolff Fuss wird das Spiel kommentieren.

ertönt der . Wolff Fuss wird das Spiel kommentieren. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Bundesliga-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-League-Match zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-League-Match zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN am Samstag, 02.04.2022, eine Stunde nach Abpfiff die Highlights der Partie an.

der Partie an. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

