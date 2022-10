Borussia Dortmund gegen Manchester City: Champions League live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Borussia Dortmund ist bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. © Christopher Neundorf/imago

Borussia Dortmund muss in der Champions League gegen Top-Team Manchester City ran. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Dortmund - Für Borussia Dortmund geht es in der Champions League weiter. Mit Manchester City kommt dabei auch Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland zurück in das Dortmunder Stadion. Beim ersten Wiedersehen zwischen den Schwarz-Gelben und Haaland hatte ausgerechnet der für die späte Niederlage seines ehemaligen Vereins gesorgt, am Dienstagabend (25. Oktober) soll das nicht noch einmal passieren. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Für Borussia Dortmund geht es im vorletzten Gruppenspiel dabei um viel. Damit ein Endspiel gegen den FC Kopenhagen acht Tage später verhindert werden kann, muss der BVB gegen Manchester City mindestens einen holen, damit sie sicher für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert sind. City ist hingegen bereits qualifiziert, ein Punkt würde der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola bereits für den Gruppensieg reichen.

Borussia Dortmund gegen Manchester City: BVB gelingt Generalprobe vor Champions League

Borussia Dortmund konnte am Samstagnachmittag (22. Oktober) eine gelungene Generalprobe gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga feiern. Vor heimischem Publikum begeisterte die Mannschaft von Edin Terzic beim 5:0-Sieg und holte sich den zweiten Sieg in Folge. Gegen Manchester City in der Champions League soll nun auch der Heimvorteil genutzt und der Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse klargemacht werden.

Manchester City musste zuletzt ein Unentschieden und eine Niederlage hinnehmen, am vergangenen Wochenende kehrte die Elf von Guardiola dann aber wieder in die Erfolgsspur zurück und feierte einen 3:1-Sieg gegen Brighton & Hove Albion. In der Champions League will City die Serie sicher nicht reißen lassen, denn dort ist die Mannschaft in dieser Spielzeit noch ungeschlagen und hat bereits zehn Punkte auf dem Konto.

Das Gruppenspiel in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Manchester City wird am Dienstag, dem 25. Oktober 2022, um 21 Uhr in der Dortmunder Arena angepfiffen. Hier zeigen wir Ihnen, wo die Partie heute live im TV und Stream gezeigt wird.

Borussia Dortmund gegen Manchester City: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Manchester City wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Borussia Dortmund gegen Manchester City: Champions League bei Amazon Prime

Der Streaminganbieter Prime Video von Amazon wird das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Manchester City im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 25.10.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um Prime Video sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

(msb)