Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld: So sehen Sie das Bundesligaspiel live im TV und Stream

In der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund Arminia Bielefeld: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Dortmund – Borussia Dortmund empfängt am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga Arminia Bielefeld und will den nächsten Schritt zur Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison machen. Derzeit rangiert der BVB auf Platz zwei der Tabelle, neun Punkte hinter dem FC Bayern München und fünf Zähler vor Bayer Leverkusen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, da das Match gegen den FSV Mainz 05 wegen zahlreicher Coronafälle bei den Rheinhessen verschoben werden musste.

Mit der deutschen Meisterschaft wird es voraussichtlich nichts mehr bei Borussia Dortmund, denn dafür müsste der FC Bayern München in den verbleibenden Spielen mehrfach patzen. Doch selbst dann ist nicht gesagt, dass der BVB die Truppe von Trainer Julian Nagelsmann überflügeln würde, denn Borussia Dortmund zeigt in der laufenden Saison keine Konstanz und lässt regelmäßig wegen der löchrigen Defensive Punkte liegen.

Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld: Zahlreiche Ausfälle bei Gastgebern

In der Partie gegen Arminia Bielefeld muss Trainer Rose seine Mannschaft umbauen, denn zahlreiche BVB-Akteure müssen passen. Guerreiro (COVID-19), Hummels (COVID-19), Meunier (Sehnenriss) und Moukoko (Muskelfaserriss) werden gegen den Abstiegskandidaten nicht mitwirken können. Gerade die defensive Viererkette wird dadurch ordentlich durcheinander gewirbelt, weil auch Akanji angeschlagen ist. Die Viererkette könnte sich aus Wolf, Can, Pongracic und Schulz zusammensetzen - für eine Spitzenmannschaft alles andere als optimal.

Arminia Bielefeld, krasser Außenseiter in der Partie bei Borussia Dortmund, kämpft um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Die Ostwestfalen befinden sich als Tabellen-15. zwar knapp über dem Strich, kassierten am vergangenen Spieltag aber eine empfindliche 0:1-Heimschlappe gegen den direkten Konkurrenten FC Augsburg. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, auf dem sich derzeit Hertha BSC befindet, beträgt lediglich zwei Zähler. Arminia Bielefeld wird alles daran setzen, beim BVB eine Überraschung zu schaffen und zumindest einen Punkt zu entführen.

Das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld steigt am Sonntag, 13. März 2022, um 17.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Dortmund:gegen Arminia Bielefeld: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 13. März 2022, um 17.00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

