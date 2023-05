Bo Svensson entschuldigt sich bei Matthias Jöllenbeck

Von: Jan Christian Müller

Unterschiedliche Wahrnehmungen: Der Mainzer Trainer Bo Svensson diskutiert vehement mit Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck nach dem Schlusspfiff. © dpa

Schiedsrichter berichtet von „angenehmem, fast sympathischem Telefonat“ mit Trainer von Mainz 05 am Tag nach 2:3 gegen Schalke 04 und lobt Sportdirektor Martin Schmidt für dessen Fairness.

Der Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05, Bo Svensson, hat sich am Wochenende beim Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck für seine Beschimpfungen in Richtung des Unparteiischen aus Freiburg entschuldigt. Das erfuhr die Frankfurter Rundschau im Gespräch mit Jöllenbeck. Der 36-jährige Referee berichtete von einem persönlichen Telefonat, in dem Svensson (47) „glaubwürdig und aufrichtig um Entschuldigung gebeten“ habe. „Er bereue sein Verhalten, insbesondere mich persönlich angegangen zu haben.“

Mediziner Jöllenbeck, der an drei Tagen pro Woche als Assistenzarzt an der Universitätsklinik in Freiburg in der Orthopädie tätig ist, hatte am Freitagabend beim Spiel der Mainzer gegen Schalke 04 den Gästen in der Nachspielzeit nach Eingriff des Videoassistenten einen Strafstoß zuerkannt, der nach überwiegender Expertenmeinung - ausgenommen Ex-Fifa-Referee Manuel Gräfe - berechtigt war. Der zuvor gefoulte Schalker Stürmer Marius Bülter verwandelte den Elfmeter zum 3:2-Endstand für seine Mannschaft.

Bo Svensson tobte in der Mixed Zone

Svensson übte danach lauthals in der Mixed Zone Kritik an Jöllenbeck („Fehlentscheidung, Frechheit, Skandal“) und wies den um Ausgleich bemühten Referee im aggressiv geführten persönlichen Gespräch auch auf eine Fehlentscheidung vor einem Jahr in Augsburg hin.

Jöllenbeck berichtete davon am späten Freitagabend: „Damals habe ich einen Fehler gemacht und mich dafür auch entschuldigt. Das hat er mir aufs Brot geschmiert. Er hat gesagt, ich hätte damals schon beschissen. Das finde ich schade und enttäuschend.“

Bo Svensson bedauerte seine Wortwahl

Bereits am selben Abend hatte Svensson im Gespräch mit Journalisten seine Wortwahl und Phonstärke der Kritik bedauert. Der Däne äußerte in einer Presserunde, es sei nicht okay gewesen, die Szene aus Augsburg aus dem April 2022 noch einmal zu thematisieren. Er habe „ein paar Sachen gesagt, die ein Fehler waren. Das gebe ich auch zu“.

Stefan Bell ordnete ohne Groll ein

Vorbildlich fair hatte sich der Mainzer Routinier Stefan Bell schon am Freitagabend verhalten: „Der Sieg für Schalke ist verdient. Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen, unser Torwart Robin Zentner hat super gehalten. Das ist der einzige Grund, warum erst der Elfmeter entschieden hat.“

Jöllenbeck lobt Svensson: „Größe und Anstand

Die Irritation mit Svensson sind dank des Telefonats laut Jöllenbeck nun vollständig ausgeräumt. Das Gespräch mit Svensson habe sich zu einem „angenehmem, fast sympathischen Telefonat“ entwickelt. „Wenngleich ich über manche Äußerungen vom Freitagabend tief enttäuscht war, hat es mich gefreut, dass er als Bundesligatrainer das macht. Das zeigt Größe und Anstand. Natürlich habe ich die Entschuldigung angenommen und die Sache ist damit für mich auch erledigt. Bei der nächsten Begegnung fangen wir wieder bei Null an.“

Martin Schmidt bedankte sich für Spielleitung

Zudem lobte Jöllenbeck ausdrücklich den Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt für dessen Fairness unmittelbar nach Schlusspfiff. „Er ist auf dem Platz auf mich zugekommen und hat sich für die Spielleitung bedankt. Das finde ich bemerkenswert.“