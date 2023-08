Bo Svensson darf Mainz 05 in Elversberg nicht coachen

Von: Jan Christian Müller

Zuschauer: Bo Svensson darf im DFB-Pokal in Elversberg nicht in den Innenraum und die Kabine. © dpa

Der Trainer des FSV Mainz 05 erhält vom DFB Kontaktverbot wegen Roter Karte aus der vergangenen Pokal-Saison

Mainz 05 geht geschwächt ins Pokalspiel am Samstagabend (18 Uhr/Sky) bei Zweitligaaufsteiger SV Elversberg. Denn Cheftrainer Bo Svensson darf - wie schon auswärts bei der Spielvereinigung Greuther Fürth Anfang 2022 wegen der vierten Gelben Karte - sein Team nicht aus der Coachingzone heraus betreuen. Die Sperre des Dänen tat den Mainzern seinerzeit nicht gut, obwohl Svensson vor dem Spiel und in der Halbzeit in der Kabine sein durfte. Mainz verlor in Franken beim Tabellenletzten und späteren Absteiger 1:2. Svensson verfolgte die Partie aus einer Loge.

Diesmal ist die Regelung schärfer. Der Mainzer Coach kassierte im Januar beim Pokalaus gegen Bayern München einen Platzverweis durch Schiedsrichter Deniz Aytekin, weil er den Vierten Offiziellen vernehmlich gefragt hatte, ob das Schiedsrichterteam „blind“ sei. Weil einmal Rot schärfer geahndet wird als viermal Gelb, gilt das Kontaktverbot zu Team und Trainerstab für Svensson schon 30 Minuten vor Anpfiff bis nach dem Abpfiff.

„Das fällt mir natürlich schwer“, sagt der 44-Jährige vor der schweren Auswärtshürde gegen jenen Kontrahenten, den sich die Mainzer vor zwei Jahren als damaligen Regionalligisten in der ersten Pokalrunde erst nach Elfmeterschießen vom Leibe halten konnten. Seitdem haben die Saarländer eine beeindruckende Entwicklung genommen und sind zweimal in Folge aufgestiegen.

Svensson muss nun „in den sauren Apfel beißen und das Spiel von irgendwo aus einer Loge verfolgen“. Wie schon in Fürth wird auch diesmal Assistent Babak Keyhanfar, wie Svensson ein Heißsporn, den Job seines Chefs übernehmen. Die gestrengen DFB-Regularien sehen vor, dass Svensson keinerlei Kontakt mit der Trainerbank haben darf. Er habe „vollstes Vertrauen ins Trainerteam“. Sollte das Spiel auf Messers Schneide stehen, wird Keyhanfar entscheiden müssen, hat aber im Vorfeld verschiedene Szenarien mit Svensson durchgesprochen. Grundsätzlich hält der Mainzer Trainer den Gegner für „den Schwersten, den wir überhaupt bekommen konnten“.

Zumal es bei Mainz 05 hinten zwickt. Nur zwei Innenverteidiger, Edimilson Fernandes und Stefan Bell, stehen zur Verfügung. Denn Alexander Hack trainiert seit einer Woche nicht mehr mit der Mannschaft, weil er vor einem Wechsel steht. Maxim Leitsch (Zerrung) und Andreas Hanche-Olsen (Knöchel) sind angeschlagen.