Blitz aus heiterem Himmel

Von: Frank Hellmann

Nicht erfreut über den FC Bayern: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Foto: Imago Images © IMAGO/HMB-Media

Der FC Bayern München stellt seine Nationalspielerinnen später für die WM-Vorbereitung ab - der DFB und Bundestrainerin zürnen.

Ganz am Ende haben Martina Voss-Tecklenburg und Joti Chatzialexiou wenigstens einmal entspannt gelächelt. Als anlässlich der WM-Kadernominierung des deutschen Frauen-Nationalteams die Grußbotschaften junger Fans über einen Bildschirm flimmerten, machte sich auch bei der Bundestrainerin und dem Sportlichen Leiter ein Anflug von Vorfreude auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) breit. Ansonsten aber hatte es beiden dermaßen die Laune verhagelt, als sei ein Blitz aus heiterem Himmel auf dem sonnenüberfluteten DFB-Campus eingeschlagen.

Der für den 20. Juni vorgesehene Startschuss der WM-Vorbereitung mit den berufenen 28 Spielerinnen gemeinsam in Herzogenaurach wird ausgerechnet von Meister Bayern München torpediert, der seinem Quintett mit Klara Bühl, Lea Schüller, Lina Magull, Sydney Lohmann und Carolin Simon erst am 23. Juni erlaubt, auf das Gelände des eigenen Ausrüsters zu kommen. Chatzialexiou sprach unverhohlen vom „Wortbruch“. Der 47-Jährige verwies darauf, dass seit Jahresanfang entsprechende Gespräche, Verhandlungen und Abmachungen getroffen worden seien. Am 13. März sandte der FC Bayern offenbar schriftlich eine Zustimmung in die DFB-Zentrale, ehe am Dienstagabend mit einem von Präsident Herbert Hainer unterzeichneten Schreiben die Rolle rückwärts erfolgte. Begründung: Die Protagonisten bräuchten doch mehr Erholungszeit.

„Das ist vom Zeitpunkt einfach erschreckend. Wir führen einen Teil der Vorbereitung ad absurdum“, zürnte Chatzialexiou. Dies sei dem Verband „gegenüber nicht wertschätzend, auch den anderen Vereinen gegenüber respektlos“, erklärte der DFB-Funktionär und ergänzte: „Am Ende müssen es die Spielerinnen ausbaden und sitzen zwischen den Stühlen.“ Viel zu spät hätte sich die internationale Frauen-Klubvereinigung ECA des Problems der Abstellung angenommen, nachdem die Fifa einen viel zu kleinen Korridor wählte, der die Anpassung an die unterschiedliche Klima- und Zeitzone in Ozeanien nicht berücksichtigt hat.

Der ausgetüftelte Vorlauf der beliebten EM-Heldinnen für die anspruchsvolle Mission in Down Under ist damit torpediert. „Dieses Thema kann ich nicht fünf, sechs Wochen spielen, bevor die WM losgeht. Nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir ein klares Agreement hatten. Wo wir über Verlässlichkeit reden, über Vertrauen“, zürnte Voss-Tecklenburg. Nicht in ihren Kader schafften es mit Linda Dallmann (Syndesmosebandriss) und Giulia Gwinn (Kreuzbandriss) zwei im Aufbau befindliche Bayern-Stützen, deren Nominierung ein zu großes Risiko bedeutet hätte.

Weil auch die zehn Akteure vom VfL Wolfsburg, die am Samstag erst noch das Champions-League-Finale des FC Barcelona bestreiten, bei der ersten Maßnahme nur dosiert belastet werden sollen, wird für das Testspiel am 24. Juni in Offenbach gegen Vietnam überlegt, einige der eigentlich auf Abruf gehaltenen zehn Nachrückerinnen einzusetzen. Wie passt eine amateurhafte Posse zum Auftrag an Bundestrainerin Voss-Tecklenburg, die bitte doch den dritten WM-Titel gewinnen soll?

Die 55-Jährige hatte am Pfingstsonntag beim Besuch des letzten Bundesligaspiels auf dem Münchner Campus eine Vorahnung erhalten, als FCB-Präsident Hainer ihre persönliche Frage unbeantwortet ließ. Im Mittelpunkt der Interessenskollisionen steht dem Vernehmen nach Bayerns Sportliche Leiterin Bianca Rech, die vergangenen Sommer zur Stellvertretenden ECA-Vorsitzenden ernannt wurde. Die 42-Jährige wollte ihrem deutschen Quintett partout keine Sonderrechte einräumen und hielt sich strikt an den ECA-Beschluss. Ihr wird hinter den Kulissen vorgehalten, allzu sehr auf eigene Interesse zu schauen.

Fakt ist, dass andere Verbände teils gar keine Absprachen mit den Vereinen trafen. Schuld an diesem Chaos, das die gerne postulierte Professionalisierung konterkariert, ist letztlich aber die Fifa mit der späten Terminierung des WM-Turniers weit nach Saisonende. Zudem fügt sich die stiefmütterliche Behandlung ins Bild: Noch immer sind auch die TV-Rechte in den europäischen Kernmärkten nicht vergeben, weil der Weltverband die Ausschreibung viel zu spät startete. Immerhin werden die Gespräche fortgesetzt, nachdem sich auch Innenministerin Nancy Faeser mit anderen europäischen Ressortchefs des brisanten Themas angenommen hat.