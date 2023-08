FC Bayern wichtiger als Frauen-WM: ZDF-Expertin Giulia Gwinn verpasst DFB-Blamage

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Das DFB-Team hat die Vorrunde der Frauen-WM nicht überstanden. ZDF-Expertin Giulia Gwinn war bei dem blamablen Ausscheiden nicht im Studio.

München – Das Desaster ist perfekt! Nach einem 1:1 gegen Südkorea muss das DFB-Team bereits die Heimreise antreten, die Fußball-WM der Frauen ist für die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg somit bereits nach der Gruppenphase beendet. Die Enttäuschung im deutschen Team war entsprechend groß. Doch die DFB-Frauen schafften es nach dem Sieg gegen Marokko und der Niederlage gegen Kolumbien im letzten Vorrunden-Spiel nicht, Gefahr auszustrahlen – und lieferten gegen den Underdog zu wenig ab.

Giulia Ronja Gwinn Geboren: 2. Juli 1999 (Alter 24 Jahre), Ailingen, Friedrichshafen Position: Abwehr Aktueller Verein: FC Bayern München

Gwinn bei Ausscheiden des DFB-Teams bei der Frauen-WM nicht im ZDF-Studio

Die DFB-Frauen mussten bei der WM auf Bayern-Star Giulia Gwinn verzichten, die 24-Jährige wurde aber vom ZDF als Expertin engagiert und wurde gleich zu Beginn des Turniers zu einem echten Publikumsliebling bei den Zuschauern. Doch beim blamablen Ausscheiden am Donnerstag saß sie nicht im Studio des öffentlich-rechtlichen Senders.

Der Grund: Gwinn hatte Verpflichtungen beim FC Bayern, es standen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Die Abwehrfrau macht sich aktuell für die kommende Saison fit, musste deshalb ihrem Hauptjob als Fußballerin nachgehen. Doch solche Szenarien waren wohl bereits vorher mit dem ZDF abgeklärt worden. Wie die Bild berichtet, war von Anfang an klar, dass die Münchner für die 24-Jährige an erster Stelle stehen.

FC-Bayern-Star Giulia Gwinn sah das Ausscheiden des DFB-Teams bei der Frauen-WM nicht live im ZDF-Studio. © ActionPictures/imago

Gwinn verpasst WM 2023 aufgrund von Kreuzbandriss

Gwinn verpasste die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland aufgrund eines Kreuzbandrisses, den sie mittlerweile zwar überwunden hat, das Turnier kam trotzdem zu früh. „Anfangs war es hart, nicht an der WM teilnehmen zu können. Aber inzwischen habe ich das für mich einordnen und akzeptieren können. Wenn ich jetzt als Expertin fürs ZDF im Einsatz bin, denke ich nicht an das, was ich verpasse“, sagte die Abwehrspielerin des FC Bayern kürzlich in einem Stern-Interview.

Als Spielerin, die eigentlich Teil des DFB-Teams sei, wolle sie den Zuschauern eine andere Perspektive in der Berichterstattung liefern. Das war ihr bisher auch gelungen, nun ist das Turnier aber für die deutschen Frauen bereits beendet. Gwinn wird jedoch weiterhin als ZDF-Expertin für die Weltmeisterschaft im Einsatz sein. (msb)