Besser spät als nie

Von: Frank Hellmann

Erleichtert, weil sichtbar: Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. Foto: dpa © dpa

Nun kann der deutsche Fan doch die Frauenfussball-WM im Fernsehen sehen. Er muss sich nur morgens frei nehmen. Ein Kommentar.

Mal wieder hat es Martina Voss-Tecklenburg gut zusammengefasst. Einfach nur erleichtert ist die Bundestrainerin, dass sich die Streithähne noch zusammengerauft haben. Für die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August), wohin deutsche Fußballerinnen in weniger als einem Monat nach Sydney fliegen, kommen nun doch Übertragungen zustande. Nach zähem Ringen hat sich der Weltverband bei den TV-Rechten mit den fünf wichtigsten Kernmärkten in Europa geeinigt.

ARD und ZDF können alle Spiele live und danach in Zusammenfassungen zeigen. Klar ist auch: Durch den eigentlich viel zu kurzen Vorlauf werden nur Mini-Teams zur Vorort-Berichterstattung auf die andere Seite der Erdhalbkugel geschickt. ARD-Expertin Nia Künzer wird bloß aus dem deutschen TV-Studio Einschätzungen abgeben, was die Analyse leider nicht besser macht.

So sehr sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf als Schlichter in seiner neuen Rolle im Fifa-Council über den verhinderten TV-Blackout freut, müssen Lehren aus diesem wenig wertschätzenden Theater gezogen werden, in der beide Parteien lange zu viel übereinander statt miteinander redeten. Und die einen waren zu gierig, die anderen zu knauserig. So soll auf der einen Seite Fifa-Präsident Gianni Infantino Unterschriften über ausverhandelte Einzelverträge verweigert haben, um seine Preisvorstellungen durchzudrücken. ARD und ZDF sollen auf der anderen Seite ein erstes Gebot abgegeben haben, das bei rund fünf Millionen Euro lag – weniger als drei Prozent von dem, was für die Männer-WM 2022 in Katar rausgehauen wurde.

Erst als der Fifa-Boss am 31. Mai in Zürich Vertreter der Europäischen Rundfunkunion (EBU) empfing, war Kompromissbereitschaft erkennbar. Der Kunstgriff ist geschickt, dass nun die EBU der eigentliche Vertragspartner ist – und die Rechte nach Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien weiterreicht. Dass die Anstalten sich auch preislich bewegt haben dürften, ist anzunehmen. Offen ist übrigens noch, ob die Frauen-WM in Schweden, Norwegen, Dänemark oder Niederlande gezeigt wird.

In Zukunft müssen die Verhandlungen viel früher starten, und hier geht die Uefa mit gutem Beispiel voran, in dem gerade die Rechte für die Frauen-EM 2025 in der Schweiz ausgeschrieben worden sind. Die Fifa muss sich zudem die späte Terminierung dieser Endrunde vorwerfen lassen, weil im August eine unnötige Konkurrenz zu den dann bereits startenden Topligen des Männerfußballs entsteht. Zudem müssen die Abstellungsperioden bei den Frauen endlich vernünftig geregelt werden. Der daraus entstandene Zoff des DFB mit dem FC Bayern ist ein Störfaktor für die am 20. Juni startende Vorbereitung des Vize-Europameisters Deutschland.

Quoten als Kardinalfrage

Danach wird spannend, auf welche Quoten WM-Gruppenspiele von Alexandra Popp und Co. gegen Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August) kommen, die in den australischen Großstädten Melbourne, Sydney und Brisbane um 10.30, 11 und 12 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden. Immerhin ist das Finale (20. August) dann an einem Sonntag. Aber selbst wenn Deutschland wie bei der EM in England das Endspiel bestreitet, werden um 12 Uhr kaum wieder 17,89 Millionen TV-Zuschauer hierzulande einschalten.

Wohin die Entwicklung mit steigendem Interesse geht, ist aber klar: Die Fifa hat die Frauen-WM als zweite Melkkuh ausgemacht, die fette Gewinne abwerfen soll. Dafür geht der Weltverband strategisch geschickt vor. Erstmals fließen jetzt insgesamt 152 Millionen Dollar an Prämien (und ein Großteil an die Spielerinnen). Das Dreifache wie bei der WM 2019 in Frankreich. Bereits für 2027 hat Infantino vollmundig Equal Pay angekündigt.

Ganz egal, ob die nächste Frauen-WM nach Südafrika, Brasilien, USA und Mexiko oder an die Dreifachbewerbung aus Deutschland, Niederlande und Belgien geht: Was dieselbe Belohnung von Männer und Frauen für die Fernsehpreise bedeutet, kann sich jeder ausmalen. Die Fifa wird auch hier eine Gleichbehandlung verlangen. Die jetzt beim Kompromiss ausgehandelten Summen, es wird ein Paket von rund 50 Millionen Euro vermutetet, werden da bei weitem nicht ausreichen, um die nächste Frauen-WM zu zeigen. Erst recht, wenn sie im Dreiländereck im Herzen von Europa zur Prime-Time stattfinden würde.