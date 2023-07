Benjamin Mendy ist kein Opfer

Von: Jakob Böllhoff

Benjamin Mendy beim Verlassen des Chester Crown Courts mit einem Freispruch zweiter Klasse. © afp

Offenbar gibt es zahlreiche Profifußballer, die das Bedürfnis haben, aus dem Kollegen Mendy eine Art Märtyrer zu machen - sie haben nichts verstanden.

Vor ein paar Tagen hat der Fußballer Benjamin Mendy den größten Erfolg seines Lebens gefeiert: Er hat das Gerichtsgebäude im englischen Cheshire als freier Mann verlassen.

Eine Jury aus sechs Männern und sechs Frauen sprach den ehemaligen französischen Nationalspieler frei von zwei Vorwürfen der Vergewaltigung und der versuchten Vergewaltigung. Im Januar war Mendy, der im August 2021 in Manchester verhaftet worden war, bereits in einem separaten Verfahren freigesprochen worden. Damals ging es um den Vorwurf der Vergewaltigung in sechs Fällen und einen Fall von sexueller Nötigung. Insgesamt 13 Frauen warfen dem Spieler von Manchester City vor, sie im Zeitraum zwischen Oktober 2018 und August 2021 misshandelt zu haben.

Der Freispruch für Mendy, der gestern 29 Jahre alt wurde, war Anlass für den einen oder anderen Profikollegen, grundsätzlich zu werden. Der holländische Nationalspieler Memphis Depay textete auf Twitter: „Und was machen wir jetzt? Wer hilft diesem Bruder bei der Heilung? Wer ist für den Schaden an seinem Namen verantwortlich? Wie wird er seine Karriere zurückbekommen? Viele Jahre investiert, um ein Profifußballer zu werden.... Was jetzt!?“ Einmal habe er mit Mendy ein Videotelefonat gemacht, als dieser hinter Gittern saß, außerdem sei er ihm ein paar Mal auf dem Fußballplatz begegnet: „Ich habe nichts Böses in dem Mann gesehen. Wir können nicht akzeptieren, dass uns als Sportler so etwas passiert.“

Viele, sehr viele, zum Teil sehr berühmte Fußballer machten daraufhin ihre Zustimmung für Depays Post öffentlich. Da musste man plötzlich an Trainerlegende Hans Meyer denken, der einst sagte: „In jedem Kader gibt es fünf richtig blöde Spieler. Von denen würde einer auf jeden Fall unter der Brücke landen, wenn er nicht Fußball spielen würde.“

Es ist ja nicht zu fassen.

Offenbar gibt es zahlreiche Kollegen, die das Bedürfnis haben, aus Mendy eine Art Märtyrer zu machen. Warum? Der Prozess hat offengelegt, wie Mendy mit Frauen umsprang, er hat selbst zugegeben, sie für Sex benutzt zu haben, um sich sogleich der nächsten zuzuwenden. Er hat regelmäßig Sexpartys auf seinem Anwesen nahe Manchester gefeiert, es sei, wie Mendy selbst sagte, „normal“ für ihn gewesen, mit vielen verschiedenen Frauen zu schlafen, oft in der selben Nacht. Ungeschützt natürlich. Und wenn die (im Internet nachlesbaren) Zeug:innen-Aussagen am Ende nicht ausreichten, die Jury „beyond a reasonable doubt“ (also ohne jeden Zweifel) zu überzeugen, Mendy schuldig zu sprechen, so zeichnen sie doch zumindest das klare Bild von einem misogynen Profifußballer, der fast keine Grenzen kennt.

Benjamin Mendy ist Täter, kein Opfer. Wer das nicht versteht, hat selbst ein Problem.