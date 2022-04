Benfica Lissabon gegen FC Liverpool: So sehen Sie das Champions League-Spiel live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

In der Champions League ist der FC Liverpool zu Gast bei Benfica Lissabon. © Revierfoto/Imago Images

Im Viertelfinale-Hinspiel der Champions League treffen Benfica Lissabon und der FC Liverpool aufeinander: So sehen sie die Partie live im TV und Stream.

Lissabon – Das Viertelfinale in der UEFA Champions League steht an und auf die Fans warten interessante Duelle. Benfica Lissabon trifft auf den FC Liverpool und will den englischen Traditionsklub mit Trainer Jürgen Klopp aus dem Wettbewerb werfen. Im Achtelfinale setzte sich Benfica gegen Ajax Amsterdam durch. Nach einem Remis im Hinspiel siegten die Portugiesen auswärts mit 1:0 und lösten damit das Ticket für die Runde der letzten acht Teams.

Der FC Liverpool traf auf den italienischen Meister Inter Mailand und machte es äußerst spannend. Nach einem souveränen 2:0-Hinspielsieg in Italien, verlor die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp an der Anfield Road mit 0:1. Ein Treffer fehlte Inter Mailand am Ende, um in die Verlängerung zu kommen. Im Duell mit Benfica Lissabon ist der FC Liverpool der große Favorit, die Portugiesen sind aber nicht chancenlos und lauern auf ihre Möglichkeit, den LFC zu schlagen.

Benfica Lissabon gegen FC Liverpool: Jürgen Klopp will nichts von Favoritenrolle wissen

„Die Leute sehen uns schon im Halbfinale, weil es Benfica ist. Das ist nichts für mich. Benfica ist extrem stark, besonders wenn man sie lässt“, warnte Jürgen Klopp vor dem Gegner und will die Rolle des Favoriten nicht annehmen. Es ist das erste Aufeinandertreffen von Jürgen Klopp und Benfica Lissabon.

Der Sieger zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool trifft im Halbfinale der Champions League auf den Gewinner aus der Partie zwischen FC Villarreal gegen den FC Bayern München. Es könnte also zum Duell zwei deutscher Top-Trainer in der Vorschlussrunde der Königsklasse des europäischen Fußballs kommen: Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann.

Die Champions League-Partie zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool steigt am Dienstag, 5. April 2022, um 21.00 Uhr im Lissaboner Estadio da Luz. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

Benfica Lissabon gegen FC Liverpool: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit der Streaminganbieter DAZN und der Streaming-Dienst Amazon Prime.

Benfica Lissabon gegen FC Liverpool: Champions League live bei Amazon Prime

Um die Partie zwischen dem Benfica Lissabon und dem FC Liverpool sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen. Apps: Amazon Prime im iTunes-Store (Apple); Amazon Prime im Google-Play-Store (Android).

Benfica Lissabon gegen FC Liverpool: Champions League-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-League-Match zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-League-Match zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN am Dienstag, 05.04.2022, eine Stunde nach Abpfiff, die Highlights der Partie an.

der Partie an. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)