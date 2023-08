Union-Boss schießt erneut gegen Flick

Von: Melanie Gottschalk

Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert hat seine Kritik an Bundestrainer Hansi Flick erneuert. Grund dafür: Die Personalauswahl.

Frankfurt – Union Berlin wird in der kommenden Spielzeit erstmals in der Klubgeschichte an der Champions League teilnehmen. Der Verein rund um Geschäftsführer Oliver Ruhnert krönte damit eine überragende Saison, an deren Ende die Köpenicker auf Platz vier der Tabelle standen. Was Ruhnert nicht begeistert: der deutsche Fußball auf nationaler Ebene. Vor allem ärgert ihn die fehlende Berücksichtigung seiner Union-Leistungsträger. Seine Kritik an Bundestrainer Hansi Flick hat er nun noch einmal erneuert.

Oliver Ruhnert Geboren am: 18. November 1971 (Alter 51 Jahre), Arnsberg Aktuelle Position: Geschäftsführer Profifußball und Leiter Lizenzspielerabteilung bei Union Berlin Frühere Stationen: FC Schalke 04 (Leiter Nachwuchsabteilung)

Oliver Ruhnert kritisiert Bundestrainer Hansi Flick für Nominierungen

Ruhnert hatte Anfang Juli erstmals gegen Flick geschossen, damals sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: „Ich bin wie alle enttäuscht über die Ergebnisse der Nationalmannschaft. Aber ich kann da nicht entsetzt reagieren. Ich sage schon seit einiger Zeit, dass ich einiges nicht gut finde. Aber eins ist auch klar: Wir haben genügend gute Spieler, um nächstes Jahr eine erfolgreiche Heim-EM spielen zu können.“

Auch die Nicht-Nominierung von Leistungsträgern seiner Mannschaft kann er nicht verstehen. „Einen Rani Khedira kontinuierlich nicht zu nominieren, ist für mich nicht nachvollziehbar. Er hat über zwei Jahre hinweg national und international starke Leistungen gezeigt […] Aber das sind nicht unsere Entscheidungen“, sagte der Geschäftsführer der „Eisernen“ Anfang Juli.

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert erneuert seine Kritik an Bundestrainer Hansi Flick. © Montage: Jan Huebner/ActionPictures/imago

Union-Geschäftsführer Ruhnert erneuert Kritik an Flick

Im Podcast „Kicker meets DAZN“ verteidigte Ruhnert seine Kritik an Bundestrainer Hansi Flick und dessen Nominierungen. „Ich glaube, da darf man auch mal seine Meinung äußern als Verantwortlicher, wenn man Spieler da hat“, sagte er.

Man dürfe sich mit externen und inhaltlich fundierten Dingen durchaus auch auseinandersetzen, ohne an seinem eigenen Weg zu zweifeln: „Aber wenn du deinen eigenen Weg nie hinterfragst, dann wird‘s schwierig. Oder immer nur hinterfragen lässt von den Leuten, die um dich herum sind.“

Dabei gehe es ihm nicht um Flick persönlich, betonte Union-Geschäftsführer Ruhnert: „Sondern um die generelle Thematik. Und ich glaube, in der generellen Thematik muss man sich nichts vormachen. Jeder, der Fußballfan ist, möchte eine erfolgreiche Nationalmannschaft und auf Dauer erfolgreiche Nationalmannschaften.“

Bundestrainer Hansi Flick kontert Ruhnert-Kritik

Flick selbst hatte sich nach der Kritik von Ruhnert beim 65. Internationalen Trainer-Kongress des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer in Bremen zu Wort gemeldet – und war deutlich geworden. „Ich finde es eine große Dreistigkeit zu behaupten, dass die Nationalmannschaft die Spieler nicht nach dem Leistungsprinzip einlädt“, findet Flick und stellt weiter klar: „Was haben wir davon, wenn Spieler spielen, die nicht die Leistung bringen können, wie ein anderer? Deswegen finde ich es manchmal eine Unverschämtheit, wie man darüber berichtet.“

Für die bevorstehende Heim-EM 2024 hofft Flick, die „Kernmannschaft“ dafür aufbauen zu können, die „torgeil“ sein sollte, sowie den „letzten Willen, Tore zu verteidigen“ mitbringen sollte. „Darauf kommt es an“, ist sich der Bundestrainer sicher. (msb/dpa)