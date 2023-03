Beim DFB-Spiel: Schiedsrichterin Caputi verliert ihre Gelbe Karte

David Raum (hinten) verliert Distanz zu Maria Sole Caputi. © dpa

Die italienische Schiedsrichterin Maria Sole Caputi zeigt beim Spiel zwischen Deutschland und Peru nicht immer eine souveräne Leistung. Beim Pfosten-Strafstoß entscheidet sie aber richtig.

Die wichtigsten Entscheidungen haben - auch dank des Videoassistenten - gepasst. Und doch hatte es Maria Sole Caputi nicht leicht. Die Schiedsrichterin beim Spiel Deutschland gegen Peru galoppierte mitunter wie ein junges Fohlen übers Feld, zweimal verlor sie ihre Gelbe Karte mitten auf dem Rasen aus der Hosentasche und musste sie Minuten später im laufenden Spiel wieder einsammeln.

Natürlich wurde die 32-Jährige besonders beobachtet, ganz souverän wirkte die Italienerin nicht immer, was auch damit zu tun hatte, dass mancher Spieler sich auffällig schwertat, selbst unzweifelhaft richtige Entscheidungen zu akzeptieren. Vor allem der offenbar unbelehrbare deutsche Linksverteidiger David Raum tat sich dabei hervor. Er nörgelte so lange herum, bis Caputi spät die Geduld verlor und dem Leipziger Gelb zeigte. Das war überfällig.

Zuvor hatte sie sich beim recht offensichtlichen Foul an Nico Schlotterbeck nicht ohne VAR-Unterstützung zu einem Strafstoß durchringen können, ließ sich dann aber am Bildschirm eines Besseren belehren. Gut so.

Richtig war dann ihre Entscheidung, dem Nachschuss von Kai Havertz ins Tor nach dessen Elfmeter an den Pfosten die Anerkennung zu verweigern. Viele Fans kannten die Regel offenbar nicht. Sie besagt, dass der den Strafstoß ausführende Spieler den Ball erst wieder spielen darf, wenn dieser von einem anderen Spieler berührt worden ist, etwa, nachdem der Torwart abgewehrt hat. Prallt der Ball aber von Pfosten oder Latte zurück, ist dies nicht erlaubt. Havertz kennt die Regel: „Ich wusste direkt, dass das Tor zurückgenommen wird.“ Klüger wäre es gewesen, den Ball an sich vorbeilaufen zu lassen. Dann hätte Serge Gnabry die Möglichkeit gehabt zu vollenden.

Für das deutsche Team war es das zweite Spiel unter der Leitung einer Schiedsrichterin. Im Vorrundenspiel gegen Costa Rica hatte die Französin Stéphanie Frappart (39) als erste Frau eine WM-Begegnung geleitet und eine astreine Leistung abgeliefert. jcm