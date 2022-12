Bei WM-Achtelfinal-Einzug: Auf diese Gegner könnte Deutschland treffen

Von: Marco Büsselmann

Deutschland braucht einen Sieg gegen Costa Rica, um ins WM-Achtelfinale einzuziehen. Lesen Sie hier, wer die möglichen Gegner für das DFB-Team in der K.o.-Runde sind:

Noch ist das Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft in Katar für die deutsche Nationalmannschaft nicht erreicht. Klar ist aber: Um in die K.o.-Runde zu kommen, ist für das DFB-Team am Donnerstag (1. Dezember/20 Uhr) gegen Costa Rica zwingend ein Sieg nötig, zudem muss darauf geachtet werden, wie die Partie zwischen Japan und Spanien ausgeht. In der Runde der letzten 16 würde die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick auf den Tabellenersten der Gruppe F treffen. HEIDELBERG24 verrät, wer die möglichen Achtelfinal-Gegner von Deutschland sind.

Sind zwei oder mehrere Teams am Ende in der Gruppe punktgleich, zählt das Torverhältnis mehr als der direkte Vergleich. Fest steht zudem, dass Deutschland nur noch als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einziehen kann. (mab)