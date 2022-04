Bei Nicht-Aufstieg: Gibt der HSV einen seiner Top-Spieler ab?

HSV-Trainer Tim Walter: Spielt bald einer seiner Top-Akteure nicht mehr für den Club aus dem Volksaprkstadion? © Löb Daniel/dpa/Archivbild

Noch kann der HSV in die Bundesliga aufsteigen. Doch gelingt dies auch? Für den Fall eines Nicht-Aufstiegs steht ein HSV-Star vor dem Aus in Hamburg.

Hamburg – Für den Hamburger SV geht es auf der Zielgeraden der aktuellen Zweitliga-Saison um alles oder nichts: Geht der Verein hoch in die Bundesliga oder nicht? Und es geht auch um die Zukunft einiger Spieler.

Vor allem um einen Kicker. Denn: Einer der Top-Stars aus dem Kader von HSV-Trainer Tim Walter könnte sich wohl aus Hamburg verabschieden, wenn der Aufstieg misslingt. Warum und um wen es geht, verrät 24hamburg.de.

Vielleicht aber bleibt diese Personalie am Ende für den Fall, dass die Hamburger wieder einmal den Sprung zurück in die Erstklassigkeit verpassen, nicht die einzige überraschende, die dem HSV wehtun könnte. Denn auch um Stürmer Robert Glatzel gibt es HSV-Transfergerüchte. Ihn könnte es womöglich in die Erste Liga ziehen, wenn dem Torjäger dieser Schritt nicht mit der Mannschaft von HSV-Trainer Tim Walter gelingt.