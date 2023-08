Verschärfter Ton bei Darmstadt 98

Von: Thomas Kilchenstein

Torsten Lieberknecht.

Die Lilien versuchen Honig aus der Derby-Niederlage zu saugen, aber sie schwächeln noch.

Tatsächlich, so erzählte es hinterher der Trainer Torsten Lieberknecht, habe sogar er eine kleine Träne verdrücken müssen: Das Lilienwappen da zu sehen im Zusammenhang mit Bundesliga, noch dazu im 125. Jahr des Bestehens des SV Darmstadt 98, ach, das sei einfach etwas „ganz Besonderes gewesen“, dieser erste Auftritt in der Erstklassigkeit seit sechs Jahren.

Für das Gros der Mannschaft war das Neuland, „für neun Jungs“, sagt Lieberknecht, war es eine Premiere in der Erstklassigkeit. Und dafür hätte man nur zu gerne „etwas Zählbares“ mitgenommen nach Südhessen, das „wäre nicht unverdient gewesen“, als Gruppe habe man „ordentlich funktioniert“, fand der traditionell sehr engagiert coachende Coach hinterher. Er selbst kennt das Oberhaus besser als seine Spieler, mit Eintracht Braunschweig hatte er vor zehn Jahren bereits das Vergnügen.

Selbst Dino Toppmöller fand durchaus lobende Worte für den Widerpart, ein mühsamer, schmuckloser 1:0-Arbeitssieg im eigenen Stadion gegen einen Aufsteiger ist ja auch nicht gerade ein Ruhmesblatt für Eintracht Frankfurt. „Darmstadt ist ja nicht zufällig aufgestiegen“, sagte also der Frankfurter Trainer, allemal hätten die 98er ihre „Berechtigung“, in der ersten Liga mitzutun. Am Ende, musste der 42-Jährige gar einräumen, habe man sich „über die Ziellinie gerettet“.

„Zähne zeigen“

Auch die Lilien-Profis hoben das Positive hervor. „Es gibt viel, worauf wir aufbauen können“, sagte beispielsweise Abwehrchef Christoph Zimmermann, „wir haben sehr gut verteidigt gegen eine Mannschaft mit extremer Offensiv-Qualität. Wir waren ekelhaft. Es gibt uns Mut, Zuversicht und Bestätigung, dass wir auf diesem Niveau mithalten können.“ Spätestens mit der Leistung im Hessenderby sei „jedem klar geworden, dass wir nicht so schlecht sind und nicht von vornherein schon abgestiegen sind“, ergänzte Kapitän Fabian Holland.

Es ist also im Ernstfall manches besser gelaufen für die Lilien als gedacht, was aber auch dringend erforderlich n war, vor allem nach einer eher durchwachsenen Vorbereitung mit fünf Testspielen ohne Sieg und lediglich einem Tor (beim 1:3 gegen den FC Liverpool) sowie dem blamablen Pokalaus (0:3) beim Viertligisten FC Homburg. Gerade dieser Knockout hat den Darmstädter Trainer dazu bewegt, die Tonlage in der Ansprache zu erhöhen, „in aller Schärfe“ habe man diesen unerwarteten Rückschlag besprochen.

Aber auch in Frankfurt trauerten die Südhessen ihren vergebenen (wenigen) Torchancen nach, ein Pfostentreffer von Rückkehrer Luca Pfeiffer sah noch am ehesten nach einem Treffer aus. Immerhin gelangen den Gästen elf Torschüsse, nicht so schlecht für ein Auswärtsspiel, fand der 50 Jahre alte Fußballlehrer. „Da war definitiv mehr drin“, resümierte Fabian Holland, nur: „Die Dinger wollen nicht reinfallen.“

Immerhin weiß Lieberknecht längst, wo er ansetzen muss - nach sieben Spielen und einer Tordifferenz von 1:10 ist offensichtlich, wo der Schuh drückt: Zu allem Pech kommt dann noch „kein Abschlussglück“ (Lieberknecht) hinzu. Aber deswegen haben sie ja auch Luca Pfeiffer zurückgeholt, auch Filip Stojilkovic weiß eigentlich, wo das Tor steht, zudem dürfte im Heimspiel nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin auch Neuzugang Bartol Franjic von Beginn an ins Team rücken. „Da werden wir Zähne zeigen und weiter am Rädchen drehen“, verspricht Lieberknecht.

Unstrittig ist aber auch: Im Pokalspiel im Winter dieses Jahres bei der Eintracht, dem hart umkämpften 2:4, erwiesen sich die 98er als deutlich kompakter, besser, auch spielfreudiger, binnen kurzem waren sie da nach einem 0:1-Rückstand durch zwei Honsak-Tore in Führung gegangen. Von dieser couragierten, auch selbstbewussten Vorstellung sind die Lilien aktuell weit entfernt.