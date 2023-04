Mittelstürmer plant Abgang beim FC Bayern – Erste Angebote abgelehnt

Von: Sascha Mehr

Ein Juwel aus der Nachwuchsabteilung will den FC Bayern München vorübergehend verlassen, der Klub lehnte aber zwei Angebote ab.

München - Der FC Bayern München hat zahlreiche Talente in seiner Nachwuchsabteilung, von denen aber nur ein Bruchteil den Sprung zu den Profis schaffen wird. Einer, dem eine Bundesligakarriere zugetraut wird, ist Yusuf Kabadayi. Der Stürmer spielt derzeit für die U21 des deutschen Rekordmeisters in der Regionalliga Bayern und zählt zu den Juwelen am Campus des FC Bayern.

Name Yusuf Kabadayi Alter 19 Verein FC Bayern München Position Stürmer

FC Bayern München hält große Stücke auf Kabadayi

Im Februar 2022 verlängerte der damals frisch 18 Jahre alt gewordene Nachwuchsspieler seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2024. „Wenn einer die Bezeichnung Eigengewächs verdient hat, dann Yusi. Dass er nun gemeinsam mit uns in die Zukunft gehen wird und sich hier im Männerfußball etablieren möchte, freut uns wirklich sehr“, wird Campus-Leiter Jochen Sauer nach der Vertragsunterzeichnung auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München. © IMAGO/Heiko Becker

Der Spieler selbst erzählte von großen Zielen mit dem FC Bayern. „Ich bin in München geboren und spiele von klein auf beim FC Bayern. Deswegen bin ich dankbar und freue mich ungemein, auch die nächsten Entwicklungsschritte bei meinem Klub absolvieren zu können. Es wäre ein Traum, irgendwann für den FC Bayern in der Allianz Arena aufzulaufen“, so Kabadayi.

FC Bayern München: Kabadayi kann sich Leihe vorstellen

Mittlerweile ist etwas mehr als ein Jahr vergangenen und der Angreifer denkt über eine Luftveränderung nach, da er derzeit keine Aussichten auf einen Platz im Profikader hat und die Regionalliga nicht mehr ideal ist, um sich weiterzuentwickeln. Nach Informationen des Online-Portals Spox kann sich Yusuf Kabadayi einen vorübergehenden Abgang vom FC Bayern München vorstellen.

Bereits in der letzten Transferphase im Winter soll es zwei Angebote für den 19-Jährigen gegeben haben. US Lecce aus der italienischen Serie A und Galatasaray Istanbul aus der türkischen SüperLig buhlten um den Stürmer. Der FC Bayern München hat aber beiden Klubs einen Korb gegeben, weil Lecce im Leihvertrag eine Kaufoption verankert haben wollte und der Plan des türkischen Top-Klubs war eine feste Verpflichtung. Es bleibt spannend, wie es für Yusuf Kabadayi in der kommenden Saison weitergeht und ob sich eine Leihe zu einem anderen Klub realisieren lässt. (smr)

Unterdessen ist der FC Bayern München auf der Suche nach einem neuen Angreifer und soll Evan Ferguson von Brighton & Hove Albion im Visier haben.