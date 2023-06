DFL-Streit: Rummenigge droht mit Spaltung

Von: Frank Hellmann

Bayerns Ex-Boss und Neu-Aufsichtsrat schimpft: 16 Klubs hätten zentrale Vermarktung der DFL aufgekündigt.

Fast demonstrativ schwang sich Karl-Heinz Rummenigge mit kraftvollen Schritten auf die Bühne, ehe sich der prominenteste Gast beim Sportbusinesskongress Spobis am Donnerstagnachmittag bereitwillig zu drängenden Themen im deutschen Profifußball befragen ließ. Das neue Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern überbrachte auf der Düsseldorfer Messe eine Botschaft, die für die Solidargemeinschaft Bundesliga durchaus beunruhigend wirken muss. „16 Klubs haben letzte Woche die zentrale Vermarktung der DFL aufgekündigt“, konstatierte der 67-Jährige, als er die Folgen aus dem in der Vorwoche krachend geplatzten Investorendeal skizzierte.

Nun steht die Drohung also im Raum: Mit Bayern München und Borussia Dortmund stellen die Zugpferde den Ligaverbund mit 36 Klubs öffentlich infrage. Eine Trennung zwischen erster und zweiter Liga würde er sich zwar nicht wünschen, könne er aber nicht mehr ausschließen, sagte der langjährige Vorstandsboss der Bayern. „Denn diese Abstimmung war ein Fehdehandschuh, den es früher in dieser Qualität nicht gegeben hat.“

Das aus seiner Sicht „unsolidarische Verhalten“ könne zur Empfehlung in seinen Gremien führen: „Bei der nächsten Ausschreibung sind wir aus dem Kartell raus!“ Man müsse sich seit vergangener Woche tatsächlich fragen, wohin man mit der Liga eigentlich steuern wolle. Leute wie Hans-Joachim Watzke (Dortmund) oder die DFL-Interims-Geschäftsführer Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt) oder Oliver Leki (SC Freiburg) hätten sich laut Rummenigge „den Arsch aufgerissen“, um „Perspektiven aufzuzeigen, Visionen zu entwickeln“.

Was bestimmt nicht passieren werde, dass die DFL jetzt einen Kredit aufnehme und ein seriös wirtschaftender Klub wie der FC Bayern in die Haftung genommen würde.

Aus Sicht des Uefa-Exekutivmitglieds ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit ohnehin ernsthaft gefährdet. „Wir sind katastrophal aufgestellt in der Auslandsvermarktung. Wir hatten mal eine Prognose von 850 Millionen Euro – jetzt sind wir bei 160. Das Geld fehlt in jeder Kasse.“

TV-Markt auch nicht rosig

Für die Anfang 2024 startende Ausschreibung der nationalen Medienrechte für die Jahre 2025 bis 2029 ist Rummenigge ebenfalls skeptisch: „Ich glaube, dass der TV-Markt in Deutschland nicht rosig erscheint. Die Verteilungskämpfe werden zunehmen.“

Solche Wortmeldungen haben wieder Gewicht, nachdem Rummenigge am Dienstag in den Aufsichtsrat der Bayern aufgenommen wurde, um das Machtvakuum nach dem Kahlschlag auf Vorstandsebene zu füllen. Er habe eigentlich in den zwei Jahren eine Distanz zum Business aufgebaut, aber: „Wenn einen die treuen Hundeaugen von Uli Hoeneß anschauen, kann man schwer nein sagen.“ Dass es überhaupt die beiden Alphatiere wieder richten müssen, wo sie doch ihre mit der Meisterschaft entlassenen Nachfolger Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ausgesucht und aufgebaut hatten, mutet dennoch skurril an.

Rummenigge begrüßte explizit die Ernennung von Jan-Christian Dreesen zum CEO. Der ehemalige Finanzvorstand habe „ein Wunder“ vollbracht, in der Corona-Krise keine roten Zahlen zu schreiben: „Dass die Finanzen auf einem so guten Niveau sind, ist sein Verdienst.“ Er will mit seinem Netzwerk, seiner Expertise und seinem Einfluss unterstützen, den Kaderumbau voranzutreiben, wobei Rummenigge zu bedenken gab: „Die Mannschaft ist grundsätzlich gut, sonst wäre sie nicht Deutscher Meister geworden.“ Interessant, dass der Ex-Boss sich als Sportdirektor ausdrücklich eine deutschsprachige Lösung wünscht und indirekt die Entscheidung für einen jungen Trainer wie Julian Nagelsmann kritisierte.

Rummenigge ergänzte: „Wir müssen aus dieser Saison gewisse Konsequenzen ziehen, wir sollten aber nicht Hunderte von Millionen in den Transfermarkt blasen.“ Dass muss keine Absage an Zukäufe wie Declan Rice (West Ham United) oder Dusan Vlahovic (Juventus Turin) sein, aber insgesamt sei es schwieriger geworden: „Die Premier League treibt uns in den Wahnsinn. Ich sehe da kein Ende, dass diese Dominanz aus England uns immer weiter vor sich hertreibt.“ Der Profifußball habe grundsätzlich ein Problem: „Wir sind die einzige Industrie der Welt, die Verluste macht. Du arbeitest von morgens bis abends für die Kasse der Berater und Spieler. “