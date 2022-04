Bayern München gegen Borussia Dortmund: Hier sehen Sie das Spitzenspiel live im TV und im Live-Stream

In München steigt am 31. Spieltag das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga: So verfolgen Sie das Spiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund live im TV oder Live-Stream.

München – Der FC Bayern München kann gegen Borussia Dortmund zum zehnten Mal nacheinander deutscher Meister werden. Für Julian Nagelsmann könnte es ein ganz besonderer Tag werden. Mit dem FC Bayern kann der Trainer am Samstag (23. April 2022, 18.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund den Gewinn der Meisterschaft perfekt machen – zum ersten Mal in seiner Laufbahn.

Mehr Spannung gibt es im Kampf um den Ligaverbleib. Ein erster Absteiger könnte an diesem Wochenende schon feststehen.

Bayern München gegen Borussia Dortmund: Das Top-Spiel live im TV oder Live-Stream

Bei neun Zählern Vorsprung auf den BVB ist der Titelkampf zugunsten der Bayern eigentlich entschieden. Und doch birgt der Gipfel beider Teams auch diesmal Brisanz. Schließlich könnte ausgerechnet ein Sieg gegen den Revierclub dem Erzrivalen aus München vorzeitig die zehnte Meisterschaft in Serie bescheren. „Wir wollen versuchen, das zu verhindern“, sagte Trainer Marco Rose. Ähnlich ambitioniert geht sein Gegenüber Julian Nagelsmann die Aufgabe an: „Wir wollen im Heimspiel Meister werden.“ Gegen eine Bierdusche im Falle seines ersten Titelgewinns im Profifußball hätte der Bayern-Coach nichts einzuwenden: „Ich habe mal gelesen, dass eine Bierkur für die Haare ganz gut sein soll.“



Bayern München gegen Borussia Dortmund: Bundesliga am Samstag live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund gibt es nicht live im Free-TV zu sehen.

gibt es nicht live im Free-TV zu sehen. Die TV-Rechte der Fußball-Bundesliga teilen sich zurzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streaming-Anbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayern München gegen den BVB: Bundesliga am Samstag live in TV und Stream bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund live im TV auf Sky Sport Bundesliga 1 und via Sky Ticket im Stream.

und Borussia Dortmund live im TV auf Sky Sport Bundesliga 1 und via Sky Ticket im Stream. Ab 17.30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss das Publikum aus der Allianz-Arena. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed, in einem „Matchplan Spezial“ auf Sky Sport Bundesliga 3 an. Hierbei bereitet Moderator Jan Henkel gemeinsam Achim Beierlorzer und Manuel Baum die Partie aus taktischer Perspektive auf und analysiert das Spielgeschehen während der 90 Minuten live.

Um Sky sehen zu können, brauchen Sie ein Abonnement.

Die Sky-Ticket-App gibt es für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

