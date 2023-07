Bayern-Star macht Heiratsantrag vor traumhafter Kulisse – „Sie hat ja gesagt“

Von: Sascha Mehr

Bayern-Abwehrchef Matthijs de Ligt hat die Zeit im Urlaub genutzt, um seiner Freundin Annekee Molenaar einen Heiratsantrag zu machen.

München – Die Spieler des FC Bayern München befinden sich nach einer intensiven Saison im Urlaub. In einer insgesamt enttäuschenden Spielzeit, in der der Klub früh aus dem DFB-Pokal und der Champions League ausschied, schaffte man zumindest noch den Gewinn der deutschen Meisterschaft – dank gütiger Mithilfe des FSV Mainz 05.

Matthijs de Ligt Geboren: 12. August 1999 (Alter 23 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Verein: FC Bayern München Position: Innenverteidiger

FC Bayern: Stars erholen sich im Urlaub

Bevor Cheftrainer Thomas Tuchel zum Trainingsauftakt an der Säbener Straße lädt, erholen sich die Stars des deutschen Rekordmeisters von den Strapazen der letzten Monate. Zahlreiche Nationalspieler waren nach dem Ende der Saison noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und genießen daher einen verlängerten Urlaub.

Einer dieser Spieler wäre Matthijs de Ligt gewesen. Der Niederländer zog sich aber kurz vor der Finalrunde der Nations League eine Wadenverletzung zu, wegen der er das „Final Four“ verpasste. Die Niederlande musste sich ohne den 23-Jährigen im Halbfinale Kroaten nach Verlängerung geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei gab es ebenfalls eine Schlappe. Am Ende hieß es 2:3 aus Sicht der Elftal gegen den viermaligen Weltmeister Italien.

Matthijs de Ligt und seine Verlobte AnneKee Molenaar. © Instagram/Matthijs de Ligt

Nach der Enttäuschung über das Fehlen in der Nations League ging es für den Abwehrchef des FC Bayern München in den wohlverdienten Urlaub. Mit dabei natürlich seine Partnerin Annekee Molenaar. Die 23-Jährige arbeitet als Model und Influencerin und ist vor allem in den Niederlanden ein bekanntes Gesicht. Sie und Matthijs de Ligt wurden 2019 ein Paar.

FC Bayern: De Ligt verlobt sich im Urlaub

Wohin es das Pärchen in den Urlaub verschlug, verrieten die beiden nicht. De Ligt nutzte aber die Zeit mit seiner Annekee, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. Auf Instagram postete der Bayern-Star ein Foto vor traumhafter Kulisse, wo das Paar auf einem Bootssteg steht und sich küsst. Unter das Foto schrieb der 23-Jährige die freudige Antwort: „She said yes.“

Sofort gab es zahlreiche Glückwünsche von Fans, aber auch Mitspielern und ehemaligen Mannschaftskameraden. Beispielsweise gratulierten Alphonso Davies, Manuel Neuer, Frederico Chiesa, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries und Jurrien Timber zur Verlobung. Bis zum 13. Juli hat kann das Paar noch die Zeit zu zweit genießen, dann geht es beim FC Bayern München mit den Medizinchecks los, zwei Tage später startet das Trainingslager am Tegernsee. (smr)