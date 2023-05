Bayer Leverkusen will die Eintracht beerben

Von: Andreas Morbach

Kaum ein Durchkommen: Leverkusens Florian Wirtz bleibt hängen. © dpa

Die Werkself möchte einen Coup wie die Eintracht landen, steht aber im Halbfinale der Europa League gegen AS Rom am Donnerstag vor einer schwierigen Aufgabe

Vor einem Jahr um diese Zeit waren die Leverkusener gerade in Mexiko unterwegs. Einen Tag nach dem Bundesliga-Finale gegen Freiburg ging es für eine knapp einwöchige Werbetour auf die andere Seite des Atlantiks. Dort stand unter anderem ein Freundschaftsspiel gegen den Erstligisten Deportivo Toluca auf dem Programm – und am 18. Mai um die Mittagszeit eine Verabredung zum gemeinsamen Fernsehgucken. Auf der Hotel-Terrasse in der mexikanischen Metropole verfolgte das Team den Frankfurter Triumph in der Europa League gegen die Glasgow Rangers – ein Erlebnis, das Lukas Hradecky in diesen Tagen immer wieder mal in den Sinn kommt.

„Wir saßen da und dachten uns, wie geil das wäre, wenn wir das auch schaffen würden“, erzählt Bayers Kapitän. Drei Jahre spielte der in Bratislava geborene Keeper, der mittlerweile 81 Mal für die finnische Nationalmannschaft zwischen den Pfosten stand, selbst für die Eintracht. 2018 gewann er mit den Hessen den DFB-Pokal, wechselte anschließend nach Leverkusen. Und mit den Rheinländern könnte der Traum, das Erbe der Frankfurter anzutreten, nun wahr werden. Dem im Wege stehen allerdings der extrem defensivstarke, abgezockte Halbfinal-Gegner AS Rom – und das 0:1 aus dem Hinspiel.

Spätestens nach dem 1:1 am Sonntag beim Liga-Vorletzten Stuttgart machte Xabi Alonso nach der Dauerbelastung in den zurückliegenden Wochen zudem einen erhöhten Erschöpfungsgrad in seinem Ensemble aus. „Ganz ehrlich, es sind natürlich zu viele Spiele“, betonte der Cheftrainer der Werkself, der er am Montag entsprechend frei gab. „Die Jungs brauchen das, um sich zu erholen, den Kopf frei zu bekommen“, erklärte der spanische Weltmeister von 2010. Beim entscheidenden Duell gegen den Tabellensechsten der Serie A am Donnerstag (21 Uhr/RTL) setzt Alonso nicht zuletzt auf eine „gute Verbindung“ zwischen seinem Team und dem Publikum. „Dann wird es einfacher sein“, ahnt der 41-Jährige, der aber prinzipiell weiß: „Es wird nicht einfach – gegen Rom.“ Die leise Skepsis des früheren Weltklassefußballers hat auch mit den jüngsten Problemen seiner Mannschaft gegen tiefstehende Gegner zu tun.

Mourinho feixt sich einen

Roms Trainer José Mourinho, dem überzeugten Defensivstrategen, kommt das Ergebnis aus dem ersten Halbfinale daher definitiv gelegen. Mit einer sehr kompakten Verteidigung und langen Bällen in die Spitze, dem italienischen Erfolgsrezept aus dem Hinspiel, sollte Leverkusen auch diesmal wieder rechnen. Und die eigene Herangehensweise entsprechend modifizieren.

„Für uns war die beste Vorbereitung das erste Spiel in Rom“, verbreitet der leidenschaftliche Taktiker Xabi Alonso immerhin dezente Zuversicht. Auch weil ihm bewusst ist: „Manchmal ist es besser, wenn man klar weiß, was zu tun ist – und man nicht spekulieren muss.“ In den letzten vier sieglosen Partien mit nur zwei eigenen Treffern taten sich Bayers sonst so gefürchtete Offensivwirbler auffallend schwer. „Es muss mehr kommen. Wir müssen mehr investieren, wenn wir Rom knacken wollen“, fordert Torwart Hradecky deshalb.

Seine Mannschaft müsse „im letzten Drittel besser spielen“, findet Bank-Chef Alonso. Und auch Simon Rolfes drückt gedanklich schon mal aufs Gaspedal. Im Hinspiel in der Ewigen Stadt vermisste Bayers Sport-Geschäftsführer vor allem Präsenz und Torgefahr im gegnerischen Strafraum – und schlussfolgert: „Wir müssen sie mehr in Bewegung, sie aus ihrer Ordnung bringen, um unsere Schnelligkeit besser auszunutzen. Wir müssen zu Hause gewinnen, also müssen wir sie auch vor größere Probleme stellen als im Hinspiel.“

Durch die bisherigen internationalen Erfolgen in diesem Frühjahr ist der Werksklub zuletzt stärker in den Fokus gerückt. „Die Europa League hat einen höheren Stellenwert als vor zehn Jahren. Oder als früher der Uefa-Cup, der viele nicht interessiert hat“, berichtet Rolfes von seinen Erkenntnissen aus zahlreichen Gesprächen mit Fans und dem aktuellen Austausch mit den Verantwortlichen anderer Vereine.

„National und international ist das eine große Nummer“, sagt Leverkusens Sport-Boss – der hofft, dass die Bundesliga die Dominanz der Spanier in der Europa League (elf Titel in den letzten 19 Jahren) übernehmen kann. „Denn viel gerissen haben wir in dem Wettbewerb zuletzt nicht“, erinnert Rolfes. „Abgesehen“, so sein Zusatz, „von Frankfurt.“ Dem Klub, dessen europäische Krönung in Sevilla die Leverkusener vor genau einem Jahr auf der Hotel-Terrasse in Mexico City gemeinsam verfolgt haben.