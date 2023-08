Bayer Leverkusen setzt ein Statement gegen RB Leipzig

Von: Andreas Morbach

Teilen

Ein ganzer Haufen jubelt fröhlich: Leverkusener Profis bei der Arbeit. © dpa

Vor allem in der ersten Halbzeit sorgt die Werkself beim 3:2-Sieg gegen Leipzig für Eindruck beim Gegner.

Yussuf Poulsen hatte reichlich Muße, den Auftritt seiner Leipziger bei den neu sortierten Leverkusenern aufmerksam zu verfolgen, speziell vor der Pause. Der Offensivspieler der sächsischen Rasenballsportler kam erst nach gut einer Stunde für Timo Werner in die Partie, sein 30-minütiger Einsatz trug ihm dabei unter anderem einen dicken Verband am rechten Oberschenkel ein. Mit dem stand der 29-jährige Däne nach der Partie dann im Kellergeschoss der Arena und staunte: „Wie griffig Leverkusen in der ersten Halbzeit war, im Pressing und im Gegenpressing, das war schon sehr gut. Sie haben zwei Drittel aller Zweikämpfe gewonnen, auch in der gegnerischen Hälfte.“

Die Basis für den finalen 3:2-Erfolg gegen die stolzen Supercupgewinner aus der Vorwoche war mit dieser beeindruckenden Teilzeitleistung gelegt, über den nur knappen 1:2-Pausenrückstand konnten sich die Gäste jedenfalls nicht beklagen. „In der zweiten Halbzeit mussten wir ein bisschen leiden, aber das ist gegen eine Mannschaft wie Leipzig normal“, räumte Bayer-Cheftrainer Xabi Alonso seinerseits ein, nachdem RB durch Neuzugang Lois Openda den kunstvollen Heber von Florian Wirtz zum 3:1 gekontert und den Ausgleich bei einem slapstickhaften Pfostentreffer von Openda nur haarscharf verpasst hatte.

Zu diesem Zeitpunkt herrschte in der Arena bereits seit knapp zehn Minuten eine fast gespenstische Stille – weil ein Leverkusener Fan beim Jubel über das Tor von Wirtz vom Zaun vor der Nordkurve in den Innenraum gestürzt war und sich dabei eine Platzwunde zugezogen hatte. Zunächst war Schlimmeres befürchtet worden. Nach der ersten medizinischen Versorgung im Stadion wurde der Verletzte ins Krankenhaus gefahren, und Xabi Alonso konnte seine Ausführungen bei der Pressekonferenz immerhin mit dem Hinweis beginnen: „Ich freue mich, dass es dem Fan gutgeht und es nicht zu schlimm ist.“

Alonso ist sehr zufrieden

Mit diesem Wissen fiel dem Basken auch der Blick aufs Sportliche leichter. „Ich bin zufrieden mit der Arbeit des Klubs und mit der Transferperiode“, betonte er, listete mit Granit Xhaka, Jonas Hofmann, Victor Boniface, Alejandro Grimaldo und Arthur noch mal die Namen der fünf Neuen in seinem Team auf und stellte genüsslich fest: „Für mich macht es das einfach. Das sind alles gute Spieler, die einen klaren Einfluss auf die Stabilität und die Qualität der Mannschaft haben.“

Explizit erwähnte Alonso, sein Team sei gerade in Sachen Ballbesitz ein bisschen besser geworden – was helfe, die eigenen Angreifer in guten Positionen anzuspielen. Das gilt vor allem für den schnellen, gewitzten und aufmerksamen Mittelstürmer Boniface. Dank seiner Ballsicherheit und seinem Überblick wirkt der 22-jährige Nigerianer wie ein lebender Magnet auf seine Mitspieler, das 1:0 durch Jeremie Frimpong zum Beispiel bereitete er in seelenruhiger Lässigkeit vor.

Die Güte des Leverkusener Spiels thematisierte nach dem gelungenen Ligastart gegen das Team, das sieben Tage zuvor noch die Bayern mit 3:0 besiegt hatte, deshalb auch Mittelfeldakteur Hofmann. „Es war im Vorhinein klar: Wer dieses Spiel gewinnt setzt ein Statement. Und das ist es meiner Meinung nach nun auch“, erklärte der Nationalspieler, der in diesem Sommer für zehn Millionen Euro aus Gladbach unters Bayer-Kreuz gewechselt war.

Kommendes Wochenende gibt es für Hofmann beim Gastspiel am Niederrhein ein rasches Wiedersehen mit den ehemaligen Teamkollegen. Das weiß auch Alonso. Konfrontiert mit Hofmanns forschen Tönen, wollte der Fußballlehrer von einem „Statement“ für die ganze Saison natürlich nichts wissen. Stattdessen erklärte er nach einem kurzen, vergnügten Blick ins Auditorium nur: „Es war ein Statement – für nächsten Samstag.“