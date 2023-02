Bayer Leverkusen gegen Mainz 05: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bayer Leverkusen trifft auf Mainz 05. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Mainz 05 zu Gast bei Bayer Leverkusen: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Leverkusen - Der 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht bevor und Bayer Leverkusen will nach dem Sieg am vergangenen Wochenende bei der TSG Hoffenheim nachlegen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso empfängt in der heimischen BayArena den FSV Mainz 05 und geht als Favorit in die Partie. Die Gäste zeigten in den vergangenen Wochen aber starke Leistungen und wollen auch im Rheinland Punkte holen.

„Leverkusen ist ein Top-Team, das einen schweren Saison-Start hatte. Inzwischen sind sie aber wieder in der Spur. Sie sind individuell stark besetzt, haben viel Tempo und sind spielerisch gut. Eine schwere Aufgabe, der wir uns gerne stellen“, lobt Mainz-Trainer Bo Svensson den kommenden Gegner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Bayer Leverkusen gegen Mainz 05: Wer holt sich den Sieg?

Personell sieht es sehr gut aus beim FSV Mainz 05. „Robin Zentner, Dome Kohr, Silvan Widmer und Delano Burgzorg haben diese Woche komplett mittrainiert - sie sind Optionen für Sonntag“, so Svensson weiter, der Mittelfeldspieler Lee ein Lob aussprach: „Jae-sung ist ein wichtiger Spieler für uns. Er verkörpert unser Spiel sehr, er ist extrem fleißig und findet in höchstem Tempo Lösungen. Dazu ist er auch torgefährlich.“

Bayer Leverkusen muss gegen den FSV Mainz 05 auf Angreifer Moussa Diaby verzichten. Wie der Verein mitteilte erlitt der französische Nationalspieler im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen die AS Monaco eine kleine Muskelverletzung im Oberschenkel. Am nächsten Spieltag könnte der Stürmer aber bereits wieder vor einer Rückkehr in den Kader stehen.

Das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Mainz 05 steigt am Sonntag, 19. Februar 2023, um 19.30 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Mainz 05: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Mainz 05 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen Mainz 05: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Mainz 05 im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 19. Februar 2023, um 19:00 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

