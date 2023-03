Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bayer Leverkusen trifft auf Hertha BSC. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gerd Gruendl

Bayer Leverkusen muss am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC an. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Leverkusen - Der 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und Bayer Leverkusen bekommt es mit Hertha BSC zu tun. Die „Werkself“ befindet sich im Niemandsland der Tabelle und braucht eine Siegesserie, um doch noch in Reichweite der internationalen Plätze zu kommen. Gegen Hertha BSC soll der Anfang gemacht werden. Die Gäste befinden sich mitten im Abstiegskampf, zeigten zuletzt aber gute Leistungen, die Hoffnungen machen, den Klassenerhalt zu schaffen.

„Wir hatten gute Trainingseinheiten. Wir liegen zwischen zwei Englischen Wochen und sind voll fokussiert. Jetzt sind wir bereit für die kommenden intensiven Wochen. Das nächste Spiel ist aber immer das wichtigste“, sagte Leverkusen-Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Hertha BSC. „Ich will immer mit der für den Moment besten Mannschaft auflaufen. Die Bundesliga ist sehr wichtig für uns. Wir nehmen jedes Spiel und jeden Gegner sehr ernst“, so der Spanier weiter.

Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC: Wer holt sich den Sieg?

Der Coach der „Werkself“ lobt den kommenden Gegner und sieht auch den Aufwind der vergangenne Wochen beim Hauptstadtklub: „Momentan hat Hertha BSC eine gute Form. Die Siege gegen Gladbach und Augsburg taten ihnen gut, auch gegen Dortmund haben sie gut gespielt. Es ist kein leichter Gegner. Klar sind sie in einer schwierigen Situation, aber sie sind gut drauf.“

Sandro Schwarz, Coach der Hertha, sieht eine harte Aufgabe auf seine Mannschaft zukommen: „Leverkusen ist eine sehr gute Mannschaft mit viel Tempo & individueller Qualität auf dem Feld, die sie auch international zuletzt wieder bewiesen haben. Gegen den Ball, in den Umschaltmomenten müssen wir sehr konsequent sein!“

Defensiv kann Schwarz aus dem vollen Schöpfen. Gegen die starke Offensive von Leverkusen wird es auch auf die Leistung der Abwehrspieler von Hertha BSC ankommen. „Es ist gut, dass alle Verteidiger wieder dabei sind. Die Entscheidung, wer spielt, fällt auch gegnerabhängig. Wir werden drei Innenverteidiger aufstellen, brauchen werden wir alle noch! Ich bin froh, dass alle gesund und fit sind“, so der Hertha-Coach.

Die Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und Hertha BSC steigt am Sonntag, 5. März 2023, um 15.30 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Hertha BSC wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Hertha BSC im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 5. März 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

