Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: So sehen Sie das Bundesligaspiel live im TV und im Live-Stream

In der Bundesliga empfängt Bayer Leverkusen den 1. FC Köln. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Leverkusen/Köln - Der 1. FC Köln spielt eine starke Saison, die ihnen viele Experten und Fans nicht zugetraut hätten. Mit 36 Zählern ist die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart in der oberen Tabellenhälfte und hat mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Ein großer Erfolg für die Geißböcke, doch Baumgart will noch mehr in dieser Spielzeit. „Mit 36 Punkten sind wir zum jetzigen Zeitpunkt in einer guten Position. Aber wir wollen weitermachen, uns weiterentwickeln und gute Leistungen bringen. Dann schauen wir, wo es in der Tabelle am Ende hingeht“, so der FC-Trainer.

Baumgart weiß aber, dass es bei Bayer Leverkusen schwer wird, zu punkten. „Leverkusen hat eine der besten Mannschaften mit einer überragenden Qualität nach vorne. Wir dürfen nur wenige Fehler machen, weil der Gegner stark umschaltet. Aber wir wollen auch in Leverkusen auf unsere Art und Weise spielen. Wir wollen früh attackieren und viel Ballbesitz haben. Wir wollen Bälle gewinnen und Torchancen erspielen“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Gastgeber in der Favoritenrolle

Leverkusen hat bereits ein anstrengendes Europa League-Spiel bei Atalanta Bergamo in dieser Woche absolviert, die Motivation vor dem Duell mit dem rheinischen Nachbarn ist aber groß. „Auch wenn es mit den aktuellen Begebenheiten in der Welt schwierig ist, freuen wir uns auf das Spiel, auf den Busempfang, die Fans und die Emotionen am Sonntag“, sagte Trainer Gerado Seoane vor der Partie gegen den 1. FC Köln.

Die Gastgeber sind in der Favoritenrolle, trotzdem wird der Gegner keinesfalls unterschätze, wie Seoane klarstellte: „Wir wissen, was von Köln kommen wird. Energie, Power, Pressing. Wir sind überzeugt von unserer spielerischen Qualität, aber unsere Hauptaufgabe wird sein, Mentalität, Power und Intensität zu 100% zu bringen.“

Das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. Fc Köln steigt am Sonntag, 13. März 2022, um 15.30 Uhr in der Leverkusener Bay-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von DAZN