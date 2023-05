Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bayer Leverkusen empfängt am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat es verpasst, ins Finale der Europa League einzuziehen und durch einen möglichen Sieg im Endspiel das Ticket für die Champions League in der kommenden Saison zu lösen. Über die Liga kann die „Werkself“ zumindest noch die Conference League und unter Umständen auch noch die Europa League erreichen, dafür muss aber ein Sieg gegen Borussia Mönchengladbach her.

„Ich bin voll fokussiert auf meinen Job und meine Aufgabe. Meine ganze Aufmerksamkeit gilt nur meiner Mannschaft. Wir wollen die Saison so erfolgreich wie möglich beenden, zwischen Platz 9 und 13 ist für uns noch alles möglich“, sagte Glasbach-Trainer Daniel Farke vor dem Duell bei Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach: Wer holt sich den Sieg?

„Ich bin sehr sicher, dass sie in Leverkusen versuchen werden, diese positive Energie in der Europa League auch am Sonntag ins Stadion zu bringen. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe und müssen eine Top-Leistung zeigen“, so Farke weiter, der auch Einblicke in seine taktischen Überlegungen gab: „Die Grundformation dient dazu, die eigene Spielweise bestmöglich auf den Platz zu bringen. Dass sich unsere Spieler in der Vierkette am wohlsten fühlen, ist kein Geheimnis. Wir sind aber auch in der Lage, umzustellen und haben das auch schon öfter gemacht.“

„Wenn wir in der Zukunft Erfolg haben wollen, dann müssen wir unseren Weg weitergehen. Wir wollen noch mehr solche Nächte erleben. Dafür spielen wir Fußball“, sagte Xabi Alonso vor dem Gladbach-Spiel. „Wir nehmen viel Positives für unsere Entwicklung mit: Die Mentalität der Mannschaft, der Wille zu kämpfen, die hohe Konzentrationsleistung und der herausragende Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans - das war ‚special‘“, so der Trainer weiter.

Die Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach steigt am Sonntag, 21. Mai 2023, um 19.30 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 21. Mai 2023, um 19 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

