Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

In der Bundesliga kommt es zum Duell Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. © IMAGO/Blatterspiel

Am 18. Spieltag der Bundesliga trifft Bayer Leverkusen auf Borussia Dortmund: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Leverkusen - Der 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und Borussia Dortmund ist zu Gast bei Bayer Leverkusen. Nach den Siegen gegen Augsburg und in Mainz will der BVB nachlegen, doch um in der BayArena die Punkte zu entführen, braucht es eine bessere Leistung als in den ersten beiden Partien des Jahres. „Es ist wichtig, dass wir mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet sind. Wir haben Anschluss nach oben. In Leverkusen wird sich zeigen, wo der Weg hinführt. Wir wollen mit neun Punkten ins neue Jahr starten und dann mittendrin sein“, sagte Trainer Edin Terzic.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund: Offenes Duell der Champions League-Teilnehmer

Der Respekt vor dem kommenden Gegner ist groß im Lager des BVB. „Wir wissen um die Qualität von Leverkusen. Sie haben sich mit den fünf Siegen gut nach oben gekämpft. Es wird ein enges Spiel. Wir müssen bereit sein, die Intensität mitzugehen. Konter sind eine große Waffe von Leverkusen, sie haben viel Tempo in der Offensive. Zudem bekommen sie wenige Gegentore und sind flexibel im Spielaufbau. Wir müssen uns in der Restverteidigung gut organisieren“, so Terzic weiter.

Xabi Alonso, Trainer von Bayer Leverkusen, gab das Kompliment von Terzic gleich zurück: „Wir erwarten einen starken Gegner und wir kennen Dortmunds Qualitäten. Sie haben gute individuelle Spieler und sind eine Top-Mannschaft. Darauf müssen wir uns einstellen.“ Der Coach weiß, worauf es ankommt in der Partie gegen den BVB. „Das Wichtigste ist, dass unser Selbstvertrauen und die Energie auf dem Platz gut ist. Wir wollen das Spiel kontrollieren. Gerade zu Hause müssen wir die Energie im Stadion fühlen und die Unterstützung der Fans nutzen“, so Alonso

Das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund steigt am Sonntag, 29. Januar 2023, um 17.30 Uhr in der Leverkusener BayArena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund im Live-Stream übertragen.

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund im Live-Stream übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 29. Januar 2023, um 17:00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

(smr)