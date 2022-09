Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid: Champions League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bayer Leverkusen trifft auf Atletico Madrid. © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

In der Champions League empfängt Bayer Leverkusen Atletico Madrid. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Leverkusen - Bayer Leverkusen erwischte keinen guten Start in die Saison 2022/23. Im DFB-Pokal flog die „Werkself“ bereits in der 1. Hauptrunde bei Drittligist SV Elversberg aus dem Wettbewerb, in der Bundesliga wurden vier von sechs Partien verloren und auch in der Champions League setzte es eine Pleite zum Auftakt. Beim FC Brügge stand es am Ende 0:1 aus Sicht von Bayer Leverkusen, die damit vor dem 2. Spieltag in der Königsklasse bereits unter Druck stehen.

Gegner am 2. Spieltag der Champions League ist der spanische Klub Atletico Madrid. In der Liga gelang die Generalprobe, denn gegen Celta Vigo gab es einen souveränen und nie gefährdeten 4:1-Erfolg. Torschützen für die Mannschaft von Trainer Diego Simeone waren Correa, de Paul und Carrasco, dazu ein Eigentor der Gäste. In der Tabelle befindet sich Atletico Madrid mit zehn Punkten nach fünf Spielen auf Position fünf.

Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid: Holen die Gastgeber den ersten Sieg?

Bayer Leverkusen holte bei der Generalprobe für das Champions League-Spiel gegen Atletico Madrid lediglich einen Punkt. Bei Hertha BSC war es Patrik Schick, der mit seinem Treffer zumindest das Unentschieden sichert. „Wenn wir effektiver sind, wäre mehr möglich gewesen. Die Mannschaft hat große Moral bewiesen. Wir sind dennoch enttäuscht. Wir wollten einen Sieg, trotzdem nehmen wir den Punkt mit“, sagte Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane nach dem Spiel.

Kerem Demirbay, der mit einem traumhaften Freistoß das 1:0 erzielte, zeigte sich vom Ergebnis enttäuscht, nicht aber von der Leistung der eigenen Mannschaft: „Wir nehmen leider nur einen Punkt mit. Wir mussten und wollten dreifach punkten. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, mutig nach vorne verteidigt. In vielen Phasen ist uns das gut gelungen. Leider nicht immer – und da wurden wir auch direkt bestraft.“

Die Champions League-Partie zwischen Bayer Leverkusen und Atletico Madrid steigt am Dienstag,13. September 2022, um 21 Uhr in der BayArena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Atletico Madrid wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Atletico Madrid im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 13.09.2022 , um 20.45 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

