Bayer Leverkusen erfreut sich an Xabi Alonsos Trainerkunst

Von: Daniel Schmitt

Macht auch in Fußballsachen noch eine gute Figur: Xabi Alonso. © dpa

Der Spanier hat Leverkusen den Erfolg zurückgebracht – weil er sich ein Stück weit selbst verrät. Ein Kommentar

Die übriggebliebene Hoffnung des deutschen Fußballs heißt: Bayer 04 Leverkusen. Allemal erstaunlich deren Halbfinaleinzug in der Europa League, blickt man ein halbes Jahr zurück, als die Werkself am Boden lag. Erst unter ihrem Ex-Trainer Gerardo Seoane, dann anfangs auch unter dessen Nachfolger Xabi Alonso. Pleiten, Pech und Pannen. Abstiegskampf in der Bundesliga. So war’s.

Xabi Alonso also, der einstige Weltklassestratege auf dem Platz, scheint eben jene Fähigkeit auch an der Seitenlinie zu besitzen. Erst versammelte er die nicht immer leicht zu führenden Leverkusener Profis hinter sich, schaffte ein Wir-Gefühl, dann richtete er seine Taktik nach den Stärken der Spieler aus. Eigentlich ist Alonso einer, der es liebt, die Kugel zirkulieren zu sehen durch die eigenen Reihen, gerne auch gemächlicher, um Gegner einzulullen. In Leverkusen aber lässt er anders spielen, vertikaler, schneller. Einerseits logisch bei zweibeinigen Raketen wie Adli, Diaby, Frimpong sowie obendrein dem Steckpassexperten Wirtz, andererseits erwähnenswert, ist das Handeln wider der eigenen Fußballidee doch die hohe Kunst des Trainerseins.

Das soll jetzt nicht heißen, dass Alonso für immer alles gelingen wird, auch er wird Rückschläge erleiden. Vielleicht noch in der laufenden Runde: In der Liga ist Bayer schließlich „nur“ Sechster, im Europapokal wartet mit Rom zum einen Alonsos Ex-Coach Mourinho und zum anderen ein starker Gegner. Da kann alles passieren.

Was man aber hört: Selbst die Bayern beobachten die Entwicklung ihres Ex-Spielers genau. Man weiß beim Münchner Chaosklub in diesen Zeiten ja nie, wann ein neuer Trainer gebraucht wird.