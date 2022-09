Bayer Leverkusen gegen Club Brügge: Champions League jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bayer Leverkusen ist in der Champions League zu Gast bei Club Brügge. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Uli Scherbaum

In der Champions League ist Bayer Leverkusen zu Gast beim Club Brügge. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Leverkusen - Bayer Leverkusen ist schwach in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Nach fünf Spieltagen hat die „Werkself“ erst drei Punkte auf dem Konto und rangiert im unteren Mittelfeld der Tabelle. Zuletzt gab es eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen den SC Freiburg. In der Champions League wollen die Rheinländer dafür im ersten Spiel den ersten Sieg feiern. Gegner ist der belgische Verein Club Brügge.

„Wir freuen uns extrem auf die Champions League. Sie ist der Preis für die Arbeit vieler Leute in der letzten Saison. Wir wissen aber auch, dass es eine große Herausforderung wird“, sagte Trainer Gerardo Seoane vor der Partie gegen Club Brügge. „Die Vorfreude ist trotz der schweren Situation in der Meisterschaft sehr groß. Wir haben die Hoffnung, dass dieser Wettbewerb Energie freisetzt, die die Spieler mit in die Bundesliga tragen können“, so der Bayer-Coach weiter.

Bayer Leverkusen bei Club Brügge: Holt Leverkusen den ersten Sieg?

„Wir haben uns gut auf Brügge vorbereitet und sie mehrfach gesehen. Wir erwarten ein schweres Spiel gegen eine heimstarke Mannschaft, die auch körperlich und technisch dagegenhält“, lobt Seoane den kommenden Gegner. Ziel von Bayer Leverkusen ist aber ganz klar ein Auswärtssieg: „Wir sind aber genauso ambitioniert wie Brügge und wollen ein gutes Ergebnis holen.“

Mittelfeldspieler Robert Andrich erlebte in den vergangenen Tagen ein Auf und Ab: „Nach dem letzten Spiel war die Vorfreude kleiner, als ich mir erhofft hatte. Das lag natürlich am Ergebnis. Seit Montag und durch die Anreise ist sie aber wieder enorm gestiegen.“ Für ihn persönlich geht mit dem ersten Spiel in der Champions League ein Traum in Erfüllung: „Ich habe vor ein paar Jahren gesagt, dass ich mit 27 Jahren in der CL spiele. Das klang damals größenwahnsinnig, aber jetzt habe ich es geschafft. Es wird ein bewegender und besonderer Moment für mich, wenn das Spiel angepfiffen wird.“

Die Champions League-Partie zwischen Club Brügge und Bayer Leverkusen steigt am Mittwoch, 7. September 2022, um 21 Uhr im belgischen Brügge. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen bei Club Brügge: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Club Brügge und Bayer Leverkusen wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Bayer Leverkusen bei Club Brügge: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Club Brügge und Bayer Leverkusen im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 07.09.2022 , um 20.45 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

