Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo: Europa League heute live im TV und Live-Stream

Bayer Leverkusen trifft im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League auf Atalanta Bergamo. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Leverkusen - Bayer Leverkusen empfängt im Rückspiel des Achtelfinales in der Europa League Atalanta Bergamo und will den italienischen Klub ausschalten und selbst ins Viertelfinale des Wettbewerbs einziehen. Das Hinspiel verlor die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane mit 2:3 und steht damit unter Druck in der heimischen BayArena. Die Auswärtstorregel gibt es seit der Saison 2021/22 nicht mehr, bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied geht es in die Verlängerung. Bei jedem anderen Erfolg kommt Leverkusen weiter und sollte die „Werkself“ nicht gewinnen, scheidet sie im Achtelfinale aus.

„Wir haben im Hinspiel bestätigt bekommen, was wir bereits erwartet haben: Atalanta Bergamo ist eine abgezockte Mannschaft mit hoher Intensität und Zweikampfstärke. Es wird eine konstantere Leistung als im Hinspiel nötig sein“, sagte Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz vor der Partie in der Europa League. „Die Herangehensweise in diesem Spiel ist nicht anders als sonst: Wir gehen immer auf den Platz, um zu gewinnen. Für beide Teams ist es ein wichtiges Spiel und beide haben die Ambitionen eine Runde weiterzukommen“, so der Coach weiter.

Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo: Gastgeber wollen Ticket für Viertelfinale lösen

Definitiv fehlen werde Florian Wirtz und Jeremie Frimpong, die sich im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln schwer verletzten und lange ausfallen werden. „Wir trauern immer, wenn sich ein Spieler verletzt. Trotzdem müssen wir nach vorne schauen alle nochmal näher zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen. Jeder muss Verantwortung übernehmen und seinen Anteil dazu beitragen“, nimmt Seoane seine anderen Spieler in die Pflicht.

Mittelfeldspieler Exequiel Palacios verspricht den eigenen Fans einen großen Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League: „Mit Florian und Jeremie fehlen zwei Schlüsselspieler, aber wir haben auch andere gute Spieler mit Qualitäten, die sie ersetzen werden. Wir wollen für die beiden, aber natürlich auch für unsere Fans kämpfen.“

Die Europa-League-Partie zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo steigt am Donnerstag, 17. März 2022, um 18.45 Uhr in der Leverkusener BayArena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo: Europa League heute live im Free-TV?

Das Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Der Free-TV-Sender RTL hat sich für die kommenden drei Jahre zwar alle Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichert, zeigt aber einige Spiele exklusiv auf ihrem kostenpflichtigen Streaming-Portal RTL+.

Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo: Europa League heute im Live-Stream von RTL+

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Achtelfinale der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo am Donnerstag, 17.03.2022, live und in voller Länge im Internet bei RTL+.

Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo: Wer ist heute Schiedsrichter?

Die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Atalanta Bergamo wird Schiedsrichter Francois Letexier (Frankreich) leiten. Ihm assistieren Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni und Jeremie Pignard (alle Frankreich) als Vierter Offizieller. Als Video-Assistenten fungieren Jerome Brisard und Willy Delajod (beide Frankreich).