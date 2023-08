Baumjohann: „Vielleicht wird Fußball hier noch Sportart Nummer eins“

Von: Frank Hellmann

Auch er genießt die australische Gelassenheit: Ex-Profi Alexander Baumjohann. © Imago

Alexander Baumjohann, Sportdirektor des Sydney FC, über das Vermächtnis einer WM, die auch seine Erwartungen übertroffen hat - und was er dem Deutschen Fußball-Bund rät / Ein Interview von Frank Hellmann

Herr Baumjohann, Australien hatte sich ursprünglich mal für die Männer-WM 2022 beworben. Bei der Abstimmung 2010 bekam das Land gerade mal eine Stimme. Kann die Fifa im Nachhinein glücklich sein, dass Australien sich später für die Frauen-WM 2023 beworben und den Zuschlag bekommen hat?

Auf jeden Fall. Wenn man sieht, was hier momentan los ist! Der Frauenfußball boomt weltweit. Obwohl Deutschland früh ausgeschieden ist, war das Interesse bei den Übertragungen ja auch recht groß. Und meine Frau kommt aus Brasilien – dort sind die Menschen nachts aufgestanden, um die Spiele zu verfolgen. Das war vor zehn, 15 Jahren noch nicht so. Und allein der Hype um die „Matildas“ zeigt ja, dass hier etwas Bemerkenswertes entstanden ist. Von den Frauen wurden doppelt so viele Trikots verkauft wie von den Männern bei der WM. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Fifa auch mal darüber nachdenken wird, hier eine Männer-WM auszutragen.

Die „Matildas“ haben im Halbfinale gegen England in Australien 7,13 Millionen Menschen vor die Fernseher gelockt, der höchste Wert seit Auswertung von TV-Quoten. Insgesamt sollen 11,15 Millionen Menschen erreicht worden sein – 42 Prozent der Gesamtbevölkerung. So wie Cathy Freeman für die Aussöhnung mit den Aborigines stand, verkörpern die „Matildas“ offenbar auch etwas Übergreifendes. Vielleicht dafür, wie man als verschworene Gemeinschaft mit harter Arbeit weit kommen kann?

Da stimme ich zu. Die Leute können sich mit den „Matildas“ sehr identifizieren, wobei die Frauen in Australien im Fußball immer schon erfolgreicher waren als die Männer. Jetzt haben sie ihre Fanbasis natürlich noch einmal vergrößert: Während der WM sind 300 000 Follower bei Instagram hinzugekommen. Ihr Spielstil ist nicht so sehr von Technik, sondern eher von der Physis, vom Kampf, von der Mentalität geprägt – das kommt bei den Leuten immer gut an. Und das sympathische Auftreten sowieso.

Werden nun noch mehr Jungs und Mädchen Fußball spielen?

Diese WM war Gold wert, um das Mindset zum Fußball zu verändern. Ich merke hier seit fünf Jahren, wie dieser Sport im Aufwind ist. Wir hatten schon vor der WM im Fußball mehr Aktive als im Rugby, Australian Football und Cricket zusammen. Aus meiner Sicht hat der Fußball durch dieses Turnier ad hoc fünf Jahre gut gemacht. Vielleicht wird das hier sogar noch Sportart Nummer eins.

Wie macht sich das in Ihrem Klub bemerkbar?

Sydney FC ist bei den Männern und bei den Frauen der Rekordmeister, bei den Frauen haben wir wieder das Double geholt. Ich merke im eigenen Verein, dass die Frauen jetzt ganz oben auf der Agenda stehen. Wir wollen auch versuchen, die eine oder andere WM-Spielerin zu uns zu locken. Cortnee Vine, die gegen Frankreich den letzten Elfmeter verwandelt hat, hat bei uns gerade ihren Vertrag verlängert. Unsere Dauerkarten gelten für die Heimspiele der Männer und Frauen. Jetzt verkaufen wir auch welche nur für die Frauen, da sollen wir 1000 absetzen. Wir müssen aber auch dahin kommen, dass unsere Frauen wirklich professionell spielen, bisher studieren oder arbeiten die meisten.

Ist es also auch ein Zuschussgeschäft wie in Deutschland für jeden Frauen-Bundesligisten?

Wir verlieren Geld mit den Frauen und Männern (lacht). Jeder Verein in Australien schreibt meistens rote Zahlen, deshalb befinden sich die Klubs alle im Privatbesitz, der die Verluste ausgleicht (Besitzer beim FC Sydney ist Scott Barlow, Anm. d. Red.).

Was haben Sie eigentlich gesagt, als Sie von der Quartierwahl der deutschen Frauen gehört haben. Auf einen so unwirtlichen Ort wie Wyong muss man erst einmal kommen. Hat Sie keiner gefragt?

Nein. Aber der DFB hatte ja genug Zeit und war sogar öfter hier. Als ich gehört habe, dass die deutsche Mannschaft nach Wyong geht, habe ich mich auch gewundert – ich habe es auch nicht verstanden. Australien ist doch kein Land, wo man sich in einer Stadt nicht frei bewegen kann. Selbst wenn die Spielerinnen mitten in Sydney gewesen wären, hätten die Leute sie doch in Ruhe gelassen, aber sie hätten mal Kaffee trinken oder an den Strand gehen können. Bei einem solchen Turnier muss man sich auch wohlfühlen.

Zur Person Alexander Baumjohann , 36, arbeitet beim FC Sydney als Manager für die A-League-Teams der Männer und Frauen. Ferner verantwortet er die generelle Fußballphilosophie seines Klubs, der für seine gute Nachwuchsarbeit in Australien bekannt ist. Bei der WM hat er sich mehrere Spiele live im Stadion angesehen, darunter das zweite deutsche Gruppenspiel gegen Kolumbien, das Auftaktspiel Australiens und auch das Halbfinale der „Matildas“ gegen England. Nach Stationen beim FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern, 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC war der technische versierte Mittelfeldspielerin selbst noch zwei Jahre für Sydney FC aktiv und gewann 2020 die australische Meisterschaft. Nach der Karriere machte Baumjohann sein Uefa-Zertifikat in Fußballmanagement und einen Abschluss im internationalem Sportmanagement. hel

Das Aus der Frauen fügte sich ins trübe Gesamtbild: Die Männer scheiterten in Katar in der Vorrunde, die U21 jüngst auch bei der EM. Wie nehmen Sie eigentlich den Gesamtzustand des deutschen Fußballs wahr?

Ich bin weit weg, aber kriege ich natürlich mit. Es ist besorgniserregend, dass es sich in diese Richtung entwickelt, weil es dauern wird, bis man insbesondere bei den Männern wieder zur Weltspitze gehört. Ein Jahr vor einer Heim-EM ist eigentlich ein schlechter Zeitpunkt für eine solche Krise. England und Frankreich haben in der letzten Dekade einfach bessere Arbeit gemacht, da hängt Deutschland richtig hinterher. Es muss auf jeden Fall was verändert werden. Als ich 2017 in Brasilien gespielt habe, spürte ich noch einen Riesenrespekt. Jetzt kommt auch Häme auf. Bei den Frauen hätte ich das nach dem ersten Spiel gegen Marokko nicht gedacht, aber ich war dann beim zweiten Spiel gegen Kolumbien: Das war schon sehr ernüchternd.

Positiv fiel jedem WM-Besucher auf: Die Bewohner hier sind unheimlich hilfsbereit, freundlich, aufgeschlossen.

Ja, die Australier sind generell ein sehr nettes Volk, das auch recht einfach von einem Event zu begeistern ist. Für mich ist Australien vielleicht das beste Land und Sydney die schönste Stadt zum Leben. Ich könnte mir auch vorstellen, für den Rest meines Lebens hier zu bleiben, weil wir uns einfach superwohl fühlen.

Auch Thomas Broich oder Nadine Angerer erzählen immer, wie gut Ihnen die Zeit in Australien getan hat. Nur redet die Fußball-Welt gerade von Saudi-Arabien, weil dort unfassbar viel zu verdienen ist. Sie könnten doch Spieler und Spielerinnen locken, indem Sie sagen: Bei uns gibt es ein Lebensgefühl, das mit Geld nicht zu kaufen ist …

… aber wenn so viel im Spiel ist, sind solche Argumente schwierig. Zu uns kommt aus dem Ausland niemand wegen des Geldes. Die meisten wollen zwar nie mehr weg, aber man muss sie erst einmal überzeugen (lacht). Als ich vor fünf Jahren nach Australien gewechselt bin, hätte ich auch für das Dreifache nach Saudi-Arabien oder China wechseln können. Natürlich ging es da um andere Summen, und für mich waren Lifestyle und Wohlbefinden damals wichtiger. Ich kann jeden verstehen, der jetzt nach Saudi-Arabien wechselt.

Finden Sie denn gut, wenn ein solches Land beispielsweise die WM 2030 ausrichtet?

(überlegt lange) Letztlich ist dort so viel Geld im Umlauf, dass ihnen die Investitionen in den Fußball nicht weh tun. Die Liga dort kann interessant werden, und der Sport soll sicher bei der Modernisierung und dem Image des Landes helfen, da bestehen Parallelen zu Katar. Wenn ich höre, dass Saudi-Arabien auch eine Frauen-WM austragen möchte, klingt das vor dem Hintergrund der Kontroversen um die Frauenrechte natürlich schlau. Letztlich liegt es an der Fifa, welchen Weg sie einschlagen möchte.

Wo wird es Sie denn noch einmal hinführen?

Für mich ist es in Australien ein super Einstieg in ein Metier, deren Themen und Abläufe sich international nicht so groß unterscheiden, auch wenn die Rahmenbedingungen – bei uns durch den Salary Cap – verschieden sind. Ich möchte hier viel lernen, aber mittel- und langfristig ist die große Fußballbühne mein Ziel. Ich bin da aber nicht nur auf Deutschland fixiert, ich könnte mir auch vorstellen auch vorstellen, in England, Spanien oder in den USA zu arbeiten. Ich spreche vier Sprachen, das macht es einfacher. Aber erstmal habe ich den Fokus komplett auf Sydney FC.

Sie wissen aber schon, was Sie mit einer solchen Stadt aufgeben?

Klar, aber dafür bin ich zu ambitioniert. Wenn’s um den Job geht, will ich auf allerhöchstem Niveau arbeiten.