Schweinsteiger sendet emotionale Botschaft an Fans von Ex-Klub: „Ich vermisse euch“

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Bastian Schweinsteiger ist zwar kein Profifußballer mehr, aber immer noch Fußballfan: Auf Instagram feuert er eines seiner Ex-Teams an.

München / Chicago - Er ist nicht mehr auf dem Feld aktiv - aber mit dem Herzen ist Bastian Schweinsteiger noch immer ganz Fußballer. Das merkt man nicht nur bei seinen Auftritten als TV-Experte wie bei der WM 2022 in Katar, sondern auch bei seinen Instagram-Posts. Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern sandte eine emotionale Botschaft an einen seiner Ex-Klubs.

Bastian Schweinsteiger feuert Chicago Fire an: „Ich hoffe, ihr schafft es in die Playoffs“

„Hi Chigago-Fire-Fans“, sagt Schweinsteiger auf Englisch. Passend dazu trug er ein Trikot der US-Amerikaner. „Viel Glück für die anstehende Saison. Ich hoffe, ihr schafft es in die Playoffs.“ Von 2017 bis 2019 hatte der Weltmeister seine Fußballschuhe für den Klub aus der nordamerikanischen Metropole geschnürt.

Schweinsteiger weiter: „Ich wünsche euch das Beste! Ich vermisse euch sehr. Bis bald - euer deutscher Freund.“ Dazu postet er ein „Feuer“-Emoji. Seine Follower feiern Schweinsteigers Video, nach nur einem Tag hat es bereits über 25.000 Likes gesammelt (Stand: 5. März 2023, 16.44 Uhr).

Bastian Schweinsteiger Geburtstag/-ort: 1. August 1984 in Kolbermoor Ehemalige Vereine: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore) Größte Erfolge: Weltmeister, Champions-League-Sieger, 8 x Deutscher Meister, 7 x DFB-Pokal-Sieger, Europa-League-Sieger

„Ich habe nicht gesehen, dass du Manchester United Glück wünscht“

In 86 Partien für Fire gelangen Schweinsteiger acht Treffer. In seiner letzten Saison war er vor allem als Innenverteidiger zum Einsatz gekommen. Warum Schweinsteiger nicht seine anderen beiden Ex-Klubs mit einem Motivationsschub belegt - das fragen sich auch einige Fans. „Ich habe nicht gesehen, dass du Manchester United Glück wünscht“, schreibt ein Instagram-User. Die Red Devils kämpfen in der Premier League um den Einzug in die Champions League.

Das machen die DFB-Stars vom Sommermärchen 2006 heute Fotostrecke ansehen

Auch der FC Bayern München hätte Schweinsteigers Support nötig, schließlich steht man in der Bundesliga punktgleich mit Borussia Dortmund und empfängt unter der Woche zum Rückspiel in der Champions League das Star-Ensemble von Paris St. Germain (das wohl ohne Neymar antritt). (cgsc)