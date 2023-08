Bald ist „Deadline-Day“: Business Transfernews

Von: Timur Tinç

Heiße Debatten im italienischen TV: Transferguru Fabrizio Romano (rechts) mit Rai2-Moderator Alessandro Cattelan. © IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Die Wechsel von Fußballprofis werden zum immer größeren Event: über das Wettrennen darum, wer die heißesten Nachrichten zuerst hat. Am 1. September ist „Deadline Day“

Thomas Tuchel blickte kürzlich in einer Pressekonferenz erstaunt Sky-Reporter Florian Plettenberg an. Dieser hatte in seiner Frage zur Torwartsituation beim FC Bayern dem Cheftrainer mal ganz nebenbei erwähnt, dass er vom persönlichen Telefonat von Tuchel mit Stefan Ortega, dem Ersatztorhüter von Manchester City weiß. „Das ist ja beängstigend“, sagte Tuchel gleich zwei Mal, halb verärgert, halb belustigt. Die Info stimmte offenbar. Doch wer hat ein Interesse daran, einem Reporter diese Information zu stecken? Hauptverdächtig werden in der Regel die Beratungsagenturen, die den Marktwert ihrer Klienten erhöhen wollen. Je mehr spekuliert wird, je öfter der Name irgendwo steht, desto teurer wird er. Und desto höher ist der Prozentsatz, den die Berater einstreichen.

Seine Quellen wird Plettenberg natürlich nicht verraten, sonst würde er schon bald gar keine exklusiven News zu Spielerwechseln und Transfergerüchten mehr vermelden können. Genau dafür hat ihn der Bezahlsender Sky vor zwei Jahren geholt. Seine Vorgänger, die sich auf Transfernews spezialisiert haben, Max Bielefeld und Marc Behrenbeck, haben mittlerweile die Seiten gewechselt und arbeiten bei Berateragenturen. Die Renditen dürften sich mehr lohnen, als nur über Transfers zu berichten.

„Transferjournalismus ist nichts anderes als Entertainment“, sagt Plettenberg im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Der größte Entertainer in dem Business ist der Italiener Fabrizio Romano. Auf Facebook folgen ihm 13 Millionen Menschen, auf X (ehemals Twitter) 18 Millionen Menschen und auf Instagram 23,5 Millionen. Sein Youtube-Kanal hat immerhin rund zwei Millionen Abonnenten, auf TikTok sind es 8,4 Millionen. Wenn er „Here we go“ schreibt, ist es wie das weiße Rauchzeichen aus der Sixtinischen Kapelle wenn der Papst gewählt wird. Dann ist ein Deal unter Dach und Fach.

„Jede Nachricht, jeder Anruf, jede News. Das ist Leben, nicht nur Fußball oder Arbeit“, sagte er im vergangenen November als er in Dubai von Magazin „Globesoccer“ als bester Fußballjournalist ausgezeichnet wurde. Romano war unter anderem der erste, der berichtete, dass die Bayern Julian Nagelsmann entlassen und Thomas Tuchel als seinen Nachfolger holen wollen.

Kürzlich hat das Medienmonitoring-Unternehmen Brandmoran mit Daten belegt, dass Romano der einflussreichste User der Welt auf X ist. Laut Brandmoran kommt sein Account auf ein Social Media Capital von 4,2 Milliarden. Ein Wert, der belegt, wie oft mit dem Account interagiert wird. In diesem Transfersommer ist mit dem neuen Player Saudi-Arabien der Kreis der Interessenten und Fußballfans erweitert worden. Die Tendenz ist weiter steigend. „Der Transfermarkt hat sich völlig verändert“, sagt der Journalist. Bis zu 25 Personen seien in einen Deal involviert. Zu viele, als dass alle dichthalten würden.

Romano hat die Grenzen zwischen Journalist, Beobachter, Influencer und Teilnehmer verschoben. Dabei betonte er in einem Interview mit der „New York Times“, dass er kein Star sei. Ihm gehe es auch nicht darum, alle Informationen als schnellster zu haben. Der größte Wert sei der Wahrheitsgehalt der Nachricht. „Ich habe keine Deadline oder eine Zeitung, die ich verkaufen muss. Ich schreibe Sachen, wenn sie soweit sind“, erklärt er.

Wessen Name oder Bilder in den Social-Media-Kanälen vom gerade einmal 30-jährigen Italiener auftauchen, kann sich über riesige Aufmerksamkeit und damit eine Erhöhung des eigenen Marktwerts freuen. Wer also hätte kein Interesse daran,als Transfergerücht bei Romano genannt zu werden? Für die Klubs selbst ist es ein zweischneidiges Schwert. Einerseits können Nachrichten über bevorstehende Wechsel eine riesige Unruhe reinbringen. Gleichzeitig ist ein Interesse da, seine begehrten Spieler für eine möglichst hohe Ablöse zu verkaufen. „Es kann in gewissen Situationen einer der Parteien in die Karten spielen, wenn Informationen öffentlich werden, für andere wiederum kann es die Verhandlungen erschweren“, sagte Leipzigs Sportchef Max Eberl der Deutschen Presse-Agentur. „Manchmal kommt es uns vor, als würden unsere Angebote schon getwittert, bevor wir sie abgeschickt haben.“

Trotz der Unsummen, die im Profifußball gezahlt werden lechzen große Teile der Fußballfans nach Informationen zu ihren Lieblingsspielern- und klubs. Seit einigen Jahren steht am letzten Tag des Transferfenster alles im Zeichen des „Deadline Days“ beim Bezahlsender Sky. Es gibt ein eigenes gelb-schwarzes Logo, die Moderations-Duos ziehen sich in den entsprechenden Farben an. Die Wechsel von Spielern von Klub A nach B wird von morgens bis abends regelrecht zelebriert.

Mittendrin ist natürlich auch Florian Plettenberg, der an diesem Tag hunderte Nachrichten austauschen und dutzende Telefonate führen wird. Nur sicher nicht mit Thomas Tuchel.