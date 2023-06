Auszeit vom Alptraum

Von: Frank Hellmann

Teilen

Kein einfaches Amt: Sergej Rebrow ist seit vergangener Woche der neue Fußball-Nationaltrainer der Ukraine. imago images © IMAGO/Avalon.red

Der Fußball soll in der Ukraine vom Krieg ablenken, was nicht so ganz einfach ist.

Es ist mehr als eine symbolische Geste, dass dieser Tage am Bremer Rathaus eine riesige blau-gelbe Flagge hängt. Manche Menschen warteten am Wochenende auf dem gut gefüllten Marktplatz auf einen sanften Windzug, damit die Solidarität mit der Ukraine vor historischer Kulisse für einen Schnappschuss besser aufs Bild kommt.

Seit vergangenen Donnerstag halten sich die Fußball-Nationalspieler der Ukraine in der Hansestadt auf, um das Jubiläumsspiel gegen die DFB-Auswahl im Weserstadion zu bestreiten (Montag 18 Uhr/ZDF). Bloß weit genug weg von der Heimat, wo der russische Angriffskrieg seine blutigen Spuren zieht. Der neue Nationaltrainer Sergej Rebrow dankte vergangene Woche bei seiner Vorstellung erst einmal den Streitkräften zu Hause, „dass sie unsere Unabhängigkeit verteidigen und uns ermöglichen, über Fußball zu sprechen.“

Sein Einstand ist zwar eine Ablenkung von den Ängsten und Sorgen und doch spielt der Krieg immer noch mit, wenn das Nationalteam antritt, findet der 49-Jährige. Die Albträume hören mit einer Auszeit nicht auf. Der frühere Stürmer von West Ham United und Tottenham Hotspur bestritt für sein Heimatland 75 Länderspiele – darunter vier bei der WM 2006 in Deutschland.

Dass sich seine Mannschaft für die EM 2024 in fast denselben Stadien qualifiziert, könnte allerdings in einer Gruppe mit England und Italien schwierig werden. Sonst ist halt die WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko das Fernziel. Die WM 2022 in Katar verpasste die Ukraine im Playoff-Finale gegen Wales, nachdem der Halbfinalsieg gegen Schottland weltweite Sympathie ausgelöst hatte. Auch jetzt dürfte es für den Gast viel Beifall geben. Die vom DFB durch 1000 Freikarten für geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendlichen bezeugte Unterstützung schätzt Rebrow: „Die Partie ist sehr wichtig für die Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland.“

Völlers Erinnerungen

Sportlich geht es längst nicht um so viel wie bei der EM 2016 (2:0 für Deutschland) oder gar in den Playoff-Spielen zur WM 2002 (1:1, 4:1). Der heutige DFB-Sportdirektor Rudi Völler erinnert sich, dass „ich nicht oft so viel Druck gespürt habe wie in diesen beiden Spielen.“ Die Ukraine habe damals eine „tolle Mannschaft“ besessen. Doch ein Andrej Schewtschenko reichte 2001 nicht. „Heute“, sagt Zeitzeuge Völler, „hat die Ukraine andere Probleme als ein Länderspiel.“

Zu viel ist passiert in einem Land, deren 43 Millionen Einwohner als Co-Ausrichter der EM 2012 erkennbar noch zwischen einer Orientierung zum Westen oder einer Nähe zu Russland schwankten. Der damalige Präsident Viktor Janukowitsch richtete seine Politik an den Oligarchen, der Dnipro-Region und dem Donezk-Becken aus, wo die russischstämmigen Ukrainer lebten. Der russische Einmarsch im Februar 2022 hat alles verändert und unfassbar viel Leid gebracht.

Doch der Ball sollte trotzdem rasch wieder rollen. Verbandspräsident Andrij Pawelko leitete schon bald auf oberster Ebene die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ein: „Ich habe mit Präsident (Wolodymyr) Selenskyj darüber gesprochen, wie wichtig der Fußball ist, um abzulenken.“ Dummerweise wurde der Verbandsboss danach in einen Korruptionsskandal verwickelt, was auf ein Kardinalproblem der jungen Nation verweist. Die aufgedeckte Veruntreuung von Hilfsgeldern gefährdet auch die geplante Bewerbung mit Spanien und Portugal für die WM 2030.

Die ukrainische Liga hat eine skurrile Saison mit alarmbedingten Unterbrechungen, erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und vor leeren Rängen hinter sich. Meister wurde erneut Schachtar Donezk, weiterhin wichtigster Zulieferer der Nationalelf, weil Milliardär Rinat Achmetov seinen Klub nicht hat fallen lassen. Wurde früher über seine zu enge Bindung an russische Separatisten geargwöhnt, hat er sich inzwischen klar zur Ukraine bekannt.

Als Mychajlo Mudryk im Winter für 100 Millionen Euro zum FC Chelsea ging, floss ein Teil der Summe für die Verteidigung der Stadt Mariupol. Schachtar spielte in der Champions League auch gegen RB Leipzig, als Kapitän Taras Stepanenko im November vergangenen Jahres den Nationalstürmer Timo Werner am Knöchel so böse erwischte, dass dieser die WM verpasste. Der 33-Jährige entschuldigte sich aufrichtig. Stepanenko und Kollegen werden diesmal wohl ein tapferer, aber kein widerborstiger Gegner sein. Im Gegensatz zum DFB-Tross bleiben sie auch noch in Bremen, um sich hier auf die EM-Qualifikationsspiele in Nordmazedonien (16. Juni) und gegen Malta (19. Juni) vorzubereiten.