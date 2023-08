Nationalspielerin drehte Meerschweinchen den Hals um – es brach ihr das Herz

Von: Korbinian Kothny

Alex Popp ist heute die beste Stürmerin der Frauen-DFB-Elf. Früher arbeitete die 32-Jährige in einem Tierpark – dramatische Erfahrung inklusive.

München – Am Donnerstag steht für die DFB-Frauen das alles entscheidende, letzte Gruppenspiel bei der Frauen-Weltmeisterschaft gegen Südkorea an. Die Mannschaft von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg steht nur mit einem Sieg gegen die noch punktlosen Asiaten sicher im WM-Achtelfinale. Eine, auf die es am Donnerstag wieder besonders ankommen wird, ist Alex Popp.

Alexandra Popp Geboren: 6. April 1991 (32 Jahre alt) in Witten Verein: VfL Wolfsburg Länderspiele (Tore): 130 (65)

Alex Popp widmet Tore verstorbenem Vater

Die DFB-Kapitänin ist mit drei Toren in den ersten beiden Gruppenspielen bislang die beste Torschützin der DFB-Elf. Auch bei der Niederlage gegen Kolumbien am Sonntag zeigte die 32-Jährige aus elf Metern keine Nerven und traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Alex Popp absolvierte einst ein Praktikum im Tierpark – heute ist sie DFB-Kapitänin. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Zum Auftakt gegen Marokko traf Popp gleich doppelt – und widmete die Tore mit einem besonderen „E.T.“-Jubel ihrem verstorbenen Vater. Passend dazu wurde am Dienstag ihre Autobiografie „Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz“ veröffentlicht.

In dieser spricht Popp über die Zeit nach der EM 2022 in England, bei der die Stürmerin in Deutschland zum Fußball-Star aufgestiegen ist, aber auch ihr Vater verstarb. „Es ist die beste Zeit, und es ist die schlimmste Zeit“, blickt die 32-Jährige zurück.

Popp mit traumatischer Erfahrung bei Praktikum in Tierpark

In der Autobiografie geht es auch um die Zeit von Popp vor der Fußballerkarriere. In diese Zeit fällt auch ein Praktikum der heutigen DFB-Kapitänin im Tierpark Essehof, das besondere Erinnerungen bei Popp hervorruft – allerdings nicht unbedingt positiver Natur.

Wörtlich steht in der Autobiografie: Die Luchse gieren nach Fleisch, Lebendfutter ist aber verboten. „Also müssen wir die Meerschweinchen töten, bevor wir sie verfüttern“, erinnert sich Popp, die den niedlichen Nagetieren den Hals umdrehen muss: „Mir ist irgendwie übel. Als das leichte Knacken ertönt, steigen mir Tränen in die Augen.“

Heute konzentriert sich Popp lieber auf das Toreschießen auf dem Platz. Damit soll es am besten schon am Donnerstag wieder klappen – das Spiel sehen können sie so live verfolgen. (kk)