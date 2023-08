Auslosung zur CL-Gruppenphase live im TV und Stream: Hier läuft die Ziehung

Von: Alexander Kaindl

Am Donnerstag, 31. August, wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Hier erfahren Sie, wo Sie die Ziehung live im TV oder Stream verfolgen können.

München – Es wird wieder königlich! Am Donnerstag, 31. August, werden die Gruppen der diesjährigen Champions-League-Saison ausgelost. Beim FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin blickt man deshalb gespannt nach Monaco. Wir verraten Ihnen hier, wo Sie die Ziehung im Fürstentum live im TV und Strem verfolgen können.

Auslosung zur CL-Gruppenphase live im TV: Nur ein Sender überträgt die Ziehung

Die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League wird am Donnerstag, 31. August 2023, ab 18 Uhr live im TV bei Sky Sport News HD zu sehen sein.

Auslosung zur CL-Gruppenphase live im Stream – kostenpflichtig und kostenlos

Die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League wird am Donnerstag, 31. August 2023, ab 18 Uhr live im Internet auf folgenden Streams zu sehen sein:

live im Internet auf folgenden Streams zu sehen sein: DAZN (kostenpflichtig)

(kostenpflichtig) skysport.de , Sky-Sport-App (kostenlos)

, (kostenlos) zdf.de (kostenlos)

(kostenlos) uefa.com (kostenlos)

Als Alternative bieten wir auf den Portalen von IPPEN.MEDIA außerdem Live-Ticker zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase an. Bei uns verpassen Sie nichts. Hier haben wir für Sie außerdem weitere Informationen zur Champions-League-Auslosung zusammengefasst.

Fragen und Antworten zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase

Wie funktioniert die Auslosung? Bevor im kommenden Jahr eine umfassende Reform greift, findet die Champions League in dieser Saison zum vorerst letzten Mal im aktuellen Format statt. Heißt: Insgesamt nehmen 32 – statt der zukünftigen 36 – Mannschaften an der Gruppenphase teil. Die Teams werden wie bislang üblich auf acht Vierer-Gruppen verteilt, dabei liegt jedes Team in einem von vier Lostöpfen. In Topf eins befinden sich Titelverteidiger Manchester City, Europa-League-Sieger FC Sevilla sowie die Meister der höchstplatzierten Nationen in der UEFA-Fünfjahreswertung. Die Besetzung der Töpfe zwei bis vier erfolgt dann absteigend nach dem jeweiligen Klubkoeffizienten. Gelost wird zuerst aus Topf eins, dann aus Topf zwei usw. Mannschaften aus dem gleichen Land dürfen nicht in eine Gruppe.

In welchen Töpfen sind die deutschen Mannschaften? Als Meister ist Bayern München als einziger deutscher Vertreter in Topf eins. Borussia Dortmund und DFB-Pokalsieger Leipzig befinden sich in Topf zwei. Union Berlin startet als Debütant im vierten Topf.

Wer gewinnt die Champions League?

FC Bayern droht schwere Gruppe in der Champions League

Auf wen könnten die deutschen Teams treffen? Der FC Bayern könnte in der Gruppe bereits auf Real Madrid, den FC Arsenal oder Vorjahresfinalist Inter Mailand treffen. Leipzig und Dortmund könnten mit Benfica Lissabon oder Feyenoord Rotterdam wiederum einen vermeintlich leichten Gruppenkopf erwischen. Allerdings könnten ihnen auch Manchester City, der FC Barcelona oder Paris St. Germain zugelost werden. Union drohen dagegen gleich mehrere große Namen: Eine Gruppe mit Manchester City, Real Madrid und der AC Mailand ist möglich.

Wer sind die Favoriten? Titelverteidiger Manchester City geht auch in dieser Saison als Topfavorit auf die Jagd nach dem Henkelpott. Dahinter zählen wie üblich Rekordsieger Real Madrid oder Paris St. Germain zum erweiterten Favoritenkreis. Auch dem FC Bayern werden Chancen auf den Titel eingeräumt.

DAZN zeigt Großteil der Spiele, Prime Video hat 16 Partien

Wer überträgt die Spiele? Der Streamingdienst DAZN überträgt nahezu alle Partien der Königsklasse live – mit Ausnahme von 16 Spielen, für die sich Amazon die Rechte gesichert hat. Auf dem Streamingdienst Prime Video zeigt das US-Unternehmen jeden Dienstag jeweils eine Partie exklusiv. Das Finale können Zuschauer bei DAZN sowie frei empfangbar im ZDF sehen.

Was passiert am Donnerstag noch? Im Rahmen der Auslosung kürt die UEFA Spieler und Spielerin des Jahres sowie die Trainer des Jahres bei Männern und Frauen. Bei den Männern darf sich vor allem Manchester City mit Erling Haaland, Kevin De Bruyne und deren Triple-Coach Pep Guardiola Hoffnung auf eine Auszeichnung machen. Bei den Frauen dominiert Spanien: Unter anderem sind die Weltmeisterinnen Aitana Bonmati und Olga Carmona sowie ihr umstrittener Trainer Jorge Vilda nominiert.

Wie geht es danach weiter? Die ersten Begegnungen finden am 19./20. September statt, die Gruppenphase endet am 12./13. Dezember. Nach dem Jahreswechsel geht es ab dem 13. Februar für 16 Mannschaften in der K.o-Phase weiter. Das Finale steigt am 1. Juni im Wembley Stadion in London. (akl/sid)