Aufstiegsspiele zur 3. Liga 2022: Termin, TV, Teams – Alle Infos

Spieler und Fans des BFC Dynamo feiern die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. In der Relegation soll der Aufstieg folgen. © Matthias Koch/Imago Images

Die Saisons in den Regionalligen sind fast vorbei. Doch welche Teams gehen in die Aufstiegsspiele und wann finden diese statt?

Berlin ‒ Wer bekommt das vierte Aufstiegsticket für die dritte Liga? Diese Frage wird in der Relegation 2022 zur dritten Liga geklärt. Das vierte Jahr in Folge gibt es neben drei direkten Aufsteigern einen weiteren, der durch die Aufstiegsspiele ermittelt wird. Dieses Jahr treffen der Meister aus der Regionalliga Nordost und der Meister der Regionalliga Nord aufeinander.

Als sichere Aufsteiger stehen bereits die Meister SV Elversberg (Regionalliga Südwest), RW Essen (Regionalliga West) und SpVgg Bayreuth (Regionalliga Bayern) fest.

3. Liga: Welche Teams treffen in der Relegation 2022 aufeinander?

In der Regionalliga Nordost hat sich der BFC Dynamo aus Berlin die Meisterschaft und damit die Teilnahme an den Aufstiegsspielen gesichert. Der Gegner steht noch nicht fest, da der letzte Spieltag in der Regionalliga Nord erst am Samstag (21. Mai) stattfindet. Aktuell hat der VfB Oldenburg drei Punkte Vorsprung auf Weiche Flensburg sowie ein deutlich besseres Torverhältnis.

Wie bereits im Europapokal fällt ab dieser Saison die Auswärtstorregel weg. Bei einem Unentschieden in Hin- und Rückspiel geht es also in die Verlängerung und gegebenenfalls anschließend in ein Elfmeterschießen.

3. Liga Relegation: Wann finden die Spiele statt?

Das Hinspiel der Play-Offs zur 3. Liga findet am 28. Mai in Berlin statt. Am 04. Juni hat dann der Meister der Regionalliga Nord Heimrecht. Die genauen Anstoßzeiten sind noch nicht festgelegt worden. Alle Termine auf einen Blick:

Datum Ort Begegnung 28. Mai 2022 Berlin BFC Dynamo - Meister Regionalliga Nord 04. Juni Meister Regionalliga Nord Meister Regionalliga Nord - BFC Dynamo

Wo werden die Aufstiegsspiele 2022 live im TV und im Stream übertragen?

In der Vergangenheit haben immer die dritten Programme die Relegation live im Free-TV und im Stream übertragen. Für dieses Jahr haben die regionalen Sender noch nichts bekannt gegeben.

Das sind die bisherigen Sieger der Relegation zur 3. Liga

Seit der Saison 2018/2019 wird nur noch ein Aufsteiger per Relegation ermittelt. Zudem steigen drei Regionalliga-Meister direkt auf. Vor der Saison 2018/2019 gab es keine direkten Aufsteiger. Alle Meister mussten noch an Aufstiegsspielen teilnehmen. Das sind die bisherigen Sieger der Aufstiegsspiele seit der Neuregelung im Überblick (gefettet):

2021: 1. FC Schweinfurt - TSV Havelse

2020: 1. FC Lok Leipzig - SC Verl

2019: VfL Wolfsburg II - Bayern München II

Welche Teams treten in der Bundesliga- und Zweitliga-Relegation an?

In der Bundesliga-Relegation treffen Hertha BSC, 16. der Bundesliga und der Hamburger SV als Dritter der zweiten Liga aufeinander. In der Zweitliga-Relegation stehen sich Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern gegenüber. (jo)