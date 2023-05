Aufsteiger Darmstadt ist auch Lieberknechts Werk

Kommentar

Von Daniel Schmitt schließen

Dass die Lilien das vierte Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufgestiegen sind, hat viel mit einem Trainer zu tun, der irgendwie ideal ans Böllenfalltor passt.

Als sich der Trainer Torsten Lieberknecht im Frühsommer 2021 in Darmstadt vorstellte, jubilierten nicht alle im Umfeld der Achtundneunziger. Klar, ein guter Typ sei der Pfälzer, hieß es, aber so richtig flutschte es dann doch nicht mehr in dessen Karriere zuvor in Braunschweig und Duisburg. Ein auserzählter Trainer? Von wegen. Lieberknecht drehte vom ersten Tag die Stimmung, punktete verbal, auf dem Übungsplatz und vor allem an der Seitenlinie. Als Projekt sehe er die Lilien nicht, sagte er, und überhaupt: Projekte im Fußball - totaler Quatsch. So verstehe er seinen Job nicht, er wolle lieber „etwas Lebendiges“, sich einem Verein „romantisch verschreiben“. Es waren Sätze, die man gerne hörte, die man ehrlicherweise aber immer mal wieder hört, die von Lieberknecht mit Leben gefüllt wurden.

Der Familienvater, der anfangs in einer Ein-Zimmer-Bude am Stadtrand wohnte, was nicht zu ihm passte und er deshalb zeitig ins Zentrum zog, nah ran ans Fanvolk, präsentiert sich seitdem mit Bock aufs Bölle. Lieberknecht ist ein Menschenfänger, der über die Emotionen kommt, dabei das Taktische nicht vergisst. In den vergangenen beiden Spielzeiten, die auf Platz vier und nun mit etwas Verzögerung in die Bundesliga führten, ließ er seine Mannschaft in gefühlt jeder Formation auflaufen. Drei Verteidiger, vier; ein Stürmer, zwei, drei. Hohe Außen, eingerückte Sechser, weit mehr als reines Fußball-Einmaleins. Lieberknecht ist ein Fachmann, was in der Außenwirkung oft unterschätzt wird, bleiben doch seine oft unnötigen HB-Männchen-Anfälle am Spielfeldrand hängen.

Nach dem verspielten Aufstieg in der vergangenen Runde schaffte er es, sein Team schnell aufzubauen. Wofür er nicht alleine zuständig war: Sondern auch die Mannschaft selbst. Der kluge Manager Carsten Wehlmann, der Lieberknecht meist und gerne die Bühne überlässt, weil seine Stärken in der strategischen Arbeit im Hintergrund liegen, hat eine Gruppe versammelt, die viel selbst regelt, die aus starken Typen besteht.

Marcel Schuhen, Fabian Holland, Christoph Zimmermann, Klaus Gjasula, Tobias Kempe, Phillip Tietz. Sportlich gute Zweitligaleute, die obendrein große Führungsqualitäten mitbringen und das Team tragen. Auch durch schlechte Phasen, die es in dieser erstaunlich rumpelfreien Saison selten gab. Zumindest ergebnistechnisch. Denn natürlich lief es nicht immer prickelnd, irgendwann hatten die Darmstädter mehr spielunfähiges Personal als fitte Profis. Und sie zogen trotzdem durch. Weil der Trainer voranging und nicht klagte, weil die Mannschaftsführer die Ersatzleute zu überdurchschnittlichen Leistungen anstachelten, weil alle an einem Strang zogen.