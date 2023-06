Völler und Flick greifen durch: Für diese DFB-Stars wird es jetzt eng

EM-Euphorie? Von wegen! Fußball-Deutschland liegt am Boden. Bundestrainer Hansi Flick kündigt für den September einen Spieler-Stamm an. Wer gehört dazu?

München / Gelsenkirchen / Frankfurt a.M – Es hätte alles so schön werden können!

Die ersten Sommertage, Benefizspiele gegen das kriegsgebeutelte Land aus der Ukraine oder Testkicks gegen die lebensfrohen Kolumbianer. Doch was nach dem Länderspiel-Dreierpack des DFB-Teams im Juni bleibt, ist einzig und alleine: Tristesse.

DFB-Kader für die Juni-Länderspiele Tor: Marc-Andre ter Stegen, Bend Leno, Kevin Trapp Abwehr: Matthias Ginter, Robin Gosens, Benjamin Henrichs, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw, Marius Wolf Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt, Emre Can, Niclas Füllkrug, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kevin Schade, Timo Werner, Florian Wirtz

DFB-Team unterliegt Kolumbien – Völler und Flick kündigen Kader-Veränderungen an

Als Startschuss für die Heim-EM 2024 vorgesehen, gingen die Experimente von Hansi Flick gänzlich „in die Hose“, wie der Bundestrainer am Dienstagabend nach dem 0:2 gegen Kolumbien konsterniert feststellen musste. Rudi Völler ging sogar noch einen Schritt weiter und kündigte an: „Heute sind einige dabei gewesen, die wir im September nicht mehr sehen werden“, sagte der DFB-Sportdirektor bei RTL.

Und weiter: „Man konnte in diesen zwei Wochen sehen, dass der eine oder andere bei allem Bemühen an seine Grenzen gekommen ist – ohne irgendwelche Namen zu sagen. Das wird man dann bei der nächsten Nominierung sehen.“ So müssen man „jetzt gucken, wen man noch einlädt und wen nicht“.

Der Bundestrainer kündigte unterdessen an, ab September „auf einen Stamm von zehn, zwölf oder vierzehn Spielern“ bauen zu wollen. Doch dabei stellt sich die große Frage: Welche Stars sollen den DFB-Stamm für die EM 2024 im eigenen Land bilden und welche Kicker könnten wir nun nicht mehr im DFB-Dress sehen?

Das DFB-Team sucht seine Form – und sich selbst. Welche Stars bilden den Stamm für die EM 2024? © IMAGO/ULMER

Die großen Verlierer: DFB-Stars, die wir im September nicht mehr im Nationaltrikot sehen könnten

Josha Vagnoman

Der VfB-Verteidiger wurde aus der U21 kurzzeitig hochgezogen. Für das A-Team wird es zukünftig wohl nicht langen.

Marius Wolf

Musste im Test gegen Kolumbien nach 45 Minuten runter, konnte keine Werbung für sich machen. Dürfte einer derjenigen gewesen sein, die Völler andeutete.

Nico Schlotterbeck

Im ersten Testspiel gegen die Ukrainer schon enttäuschend, kam anschließend nicht mehr zum Einsatz. Bei der WM 2022 rechtfertigte er Flicks Vertrauen auch nicht. Daher könnte dieses nun in Gänze aufgebraucht sein.

DFB-Blamage bei Dreifach-Test: Welche Spieler sind bei Flick unten durch?

David Raum

Kämpfte in dieser Saison schon bei RB Leipzig um seinen Stammplatz links hinten. Auch im DFB-Team gegen die Ukraine mit schwachem Auftritt, bekam anschließend keine Chance mehr von Flick.

Jonas Hofmann

Vor der WM 2022 schien der Gladbacher eigentlich gesetzt, kam in Katar aber nur als Joker zum Einsatz. Beim Triple-Test jetzt ohne große Rolle und auch eher nur im System mit Dreierkette eine Option.

Ilkay Gündogan

Auffällig, dass Flick ein klares Bekenntnis zum City-Kapitän vermied. Schon bei der PK brach der Bundestrainer lieber eine Lanze für Kimmich – und nahm Gündogan vor dem Kolumbien-Spiel lieber nochmal in die Pflicht. Kommt im DFB-Team nicht auf das Niveau eines Triple-Siegers.

Ohne Chance auf EM 2024? Bundestrainer Flick wird gnadenlos aussortieren

Ilkay Gündogoan (M.) und Leroy Sané (l.) konnten nicht überzeugen. © IMAGO/ULMER

Leroy Sané

Flick und Sané? Das barg schon beim FC Bayern Konfliktpotenzial. Wechselte den Hochbegabten einmal ein – und wenig später wieder aus. Gehörte im März schon nicht zum DFB-Kader, konnte sich nun auch wieder nicht nachhaltig empfehlen.

Florian Wirtz

Gilt eigentlich neben Musiala als das Mega-Talent beim DFB. Erwischte gegen Belgien im März schon einen rabenschwarzen Tag und konnte nun auch gegen die Ukraine nicht überzeugen. Braucht vielleicht noch Zeit.

DFB-Stamm: Diese Stars könnten unter Hansi Flick ab September gesetzt sein

Manuel Neuer

Ist seit über einem halben Jahr verletzt, gehört aber trotzdem zu den Gewinnern, wenn man das so nennen kann. Seine Ausstrahlung, seine Führungsstärke wird ab September wieder dringend benötigt.

Thomas Müller

Hatte sich eigentlich schon in den DFB-Ruhestand begeben. Wäre aber bereit, wenn er gebraucht würde. Das wird er jetzt – vor allem als Führungsspieler!

Bayern-Stars die Gewinner vom DFB-Debakel – Neuer und Müller vor Rückkehr?

Joshua Kimmich

Absolut unantastbar, das machte Flick in den vergangenen Tagen deutlich. Auch wenn er gegen Kolumbien zunächst auf der Bank saß und Sekunden nach seiner Einwechslung den Elfmeter zum 0:2 verursachte.

Emre Can

Bei der Führungsspieler-Diskussion vor dem Kolumbien-Spiel nannte Flick ausdrücklich seinen Namen. Bewies gegen Belgien, wie wichtig er mit seiner Mentalität für ein Team sein kann, wenn er auf der richtigen Position (und nicht in der Dreierkette) spielt.

Niclas Füllkrug

Hat bei Flick noch immer nicht das Standing eines Stammspielers. Doch der Bundestrainer weiß, wie wichtig der Werder-Stürmer für das Klima in der Mannschaft ist. Zudem auch ein Sympathieträger bei den Fans.

Jamal Musiala

Gegen Kolumbien einer der wenigen Stars, die sich aufbäumten. Aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten absolut gesetzt. Vielleicht der einzige Hoffnungsträger für die Heim-EM …

Gosens, Thiaw und Co.: Flicks einzige Lichtblicke

Antonio Rüdiger

Eigentlich uneingeschränkter Führungsspieler. Ließ sich aber gegen Kolumbien von der Verunsicherung der Mannschaft anstecken. In der Abwehr aber gesetzt.

Robin Gosens

Verpasste die WM, war anschließend immer mal wieder ein Wackelkandidat. Stand mit Inter jetzt im CL-Finale und nahm den Schwung mit zum DFB-Team. Wenn es nach den Katastrophen-Tests einen Gewinner gibt, dann ihn.

Malick Thiaw

Laut Völler wussten viele bis vor kurzem nicht einmal, wie man den Abwehrspieler vom AC Milan richtig ausspricht. Nun weiß man es. Ähnlich wie Gosens ein Gewinner unter den vielen Verlierern der Juni-Testspiele.

Kurios: Niklas Süle, über den bei der Nominierung viel geredet wurde und von Flick öffentlich in die Mangel genommen wurde, zählt nun zu den Nutznießern des verpatzen Experiments. Dafür agierte die Dreierkette und die Defensive viel zu fehlerhaft.

Ebenso ruhen nun auf Serge Gnabry oder Timo Werner, die ebenfalls keine einfache Zeit in dieser Saison hatten, nun große Hoffnungen. Weil: Dem Flick-Team gelang in den vergangenen beiden Länderspielen gegen Polen und Kolumbien kein Treffer … (smk)