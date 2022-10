Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen: Champions League live im TV und Stream

Von: Johannes Skiba

Am 5. Spieltag der Champions-League geht es für Bayer Leverkusen nach Spanien zu Atletico Madrid. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Madrid – Für Bayer Leverkusen geht es am vorletzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase schon um alles. Bei einer Niederlage ist der Traum von der K.o.-Phase bereits ausgeträumt. Denn aktuell befindet sich die Werkself in Gruppe B mit den Madrilenen sowie dem FC Porto und dem FC Brügge auf dem letzten Platz. Die Saison läuft bislang enttäuschend.

Auch der Trainerwechsel zu Xabi Alonso hat noch nicht den erwünschten Effekt mit sich gebracht. Nach dem vielversprechenden 4:0-Auftaktssieg des Spaniers gegen Schalke 04, folgten zwei deutlich Niederlagen gegen Porto (0:3) und Eintracht Frankfurt (1:5). Zuletzt konnte mit einem Remis in Wolfsburg zumindest der Negativtrend vorerst gestoppt werden. Doch ob das für Atletico Madrid genügt?

Der neue Trainer von Bayer Leverkusen Xabi Alonso. © Kraft/imago

Champions-League: Bayer Leverkusen als Außenseiter gegen Atletico Madrid

Die Spanier ihrerseits stehen überraschenderweise mit nur vier Punkte auf Rang drei der Champions-League Gruppe. In der spanischen Liga steht die Truppe von Diego Simeone wie gewohnt hinter Real Madrid und dem FC Barcelona auf Platz drei in Lauerstellung. Rein qualitativ ist der Kader von Atletico dem der Leverkusener überlegen.

Das beste Beispiel dafür ist Antoine Griezmann. Der Franzose ist in diesem Jahr mal wieder der erfolgreichste Spieler des Kaders. Mit fünf Toren in der Liga und einem Treffer in der Königsklasse der UEFA zeigt sich der Weltmeister von 2018 gewohnt treffsicher – keine leichte Aufgabe für die Hintermannschaft des Bundesligisten.

Das Champions-League-Spiel Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen wird am Mittwoch, dem 26. Oktober, um 21.00 Uhr im Metropolitano von Madrid angepfiffen. Wann und wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird, lesen Sie hier.

Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen: Champions-League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions-League teilen sich aktuell die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen: Champions-League live im Stream bei DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt die Partie zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen Atletico Madrid am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, . Anpfiff der Begegnung ist um 21.00 Uhr.

ist um 21.00 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie DAZN.

Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen: Champions-League im Live-Stream von DAZN

Als DAZN-Kunde kann man sich die Champions-League-Partie zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen wie gewohnt im Live-Stream auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

im auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: DAZN im iTunes-Store (Apple); DAZN im Google-Play-Store (Android).

