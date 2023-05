AS Rom: Im Liegen ins Finale

Von: Andreas Morbach

Teilen

Wieder mal Zeitspiel Nemanja Matic spielt für AS Rom den sterbenden Schwan. © Team 2/Imago

Bayer Leverkusen beschwert sich übers Verhalten der italienischen Schauspieler, benennt aber auch eigene Defizite, die in der nächsten Saison Granit Xhaka beheben soll.

Die Ausführungen von Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zum Leverkusener Halbfinal-Aus waren gerade verklungen, als im Tiefgeschoss der Arena ein dezentes Klackern zu vernehmen war. Für das Geräusch sorgte Robert Andrich der sich auf seinen Gehhilfen Richtung Ausgang schwang. Es war eine Szene mit hoher Symbolkraft, die der kantige Mittelfeldakteur da zu vorgerückter Stunde lieferte. Beim 0:1 im ersten Duell mit der AS Roma eine Woche zuvor hatte der 28-Jährige einen Mittelfußbruch erlitten. Im Rückspiel reichte den Italienern nun ein 0:0 für den Sprung ins Finale. Und während Andrich durch die Flure klackerte, jubelten in dem Fernseher über seinem Kopf die Fußballer des FC Sevilla.

Das Team aus Andalusien hatte sich just in dem Moment mit 2:1 nach Verlängerung gegen Juventus Turin durchgesetzt. Sevilla und Rom duellieren sich am 31. Mai also im Budapester Endspiel der Europa League. Während die Leverkusener die Hoffnungen auf ihr erstes europäisches Finale seit 21 Jahren begraben mussten. Und nicht nur das: Nach der verpassten Chance, durch einen Sieg im zweitwichtigsten kontinentalen Wettbewerb die Zulassung für die Champions League zu erhalten, droht dem Werksklub vor den letzten beiden Liga-Spielen am Sonntag gegen Gladbach und zum Abschluss in Bochum nun sogar eine Saison ganz ohne Europapokalabende.

Begleitet wurde das aktuelle Adieu von der internationalen Bühne von einem entlarvenden Zahlenwerk: 72 Prozent Ballbesitz und 23:1 Torschüsse vermochte das Team von Xabi Alonso nicht in einen einzigen Treffer umzumünzen. „In den engen Situationen haben wir das letzte Bisschen vermissen lassen“, bemängelte Sportchef Rolfes. Ehe er sich dem ausufernden, vom slowenischen Referee Slavko Vincic mit insgesamt elf Minuten Extrazeit geahndeten Zeitspiel der Römer widmete.

„Bei der WM in Katar gab es bei normalen Spielen schon zehn Minuten Nachspielzeit. Hier hätten heute 20 Minuten oder mehr nachgespielt werden müssen“, murrte der 41-Jährige und fügte in grimmiger Ironie hinzu: „Ansonsten lässt sich der Schiedsrichter verarschen, wenn er das mitmacht – dass nach jedem Torschuss ein Römer mit der Trage fast vom Platz getragen werden muss. So schwer verletzt waren die.“

José Mourinho vertrat in diesem Punkt naturgemäß eine völlig konträre Ansicht. „Der Schiedsrichter war großartig, diese Partie hätte auch sehr chaotisch verlaufen können“, meinte der portugiesische Coach der Italiener und kommentierte ungeniert: „Ich denke, es ist die alte Geschichte – das Team, das verliert, sieht es immer als Entschuldigung. Aber umgekehrt würden sie immer das Gleiche machen.“

Xabi Alonso, zwischen 2010 und 2013 unter Mourinhos Leitung Spieler bei Real Madrid, merkte dazu nur säuerlich an: „Man hat gesehen, was passiert ist.“ Nachdem er kurz zuvor mit verschränkten Armen vor der Nordkurve gestanden hatte. Dort, wo die Leverkusener Fans mit großer Inbrunst ihr ausgeschiedenes Team feierten. Laute Gesänge als trotziger Konter gegen den eigenen Zorn – schließlich hatten die von den Gästen unentwegt provozierten Spielunterbrechungen auch das Publikum immer wieder in Wallung gebracht.

Auf Seiten der Werkskicker nannte Kerem Demirbay das Ausmaß des römischen Zeitspiels „am Ende sehr ekelhaft“. Zudem seufzte der 29-Jährige: „Dass so eine Spielweise letztlich belohnt wird, ist sehr, sehr bitter für den Fußball“. Alonso blieb deutlich gefasster und betonte: „Ich will hier nicht weinen.“ Feuchte Augen waren auch bei Simon Rolfes nicht zu erkennen. Auch wenn der Sportchef noch einen verbalen Giftpfeil abschoss („ich glaube alle, die heute im Stadion waren, wünschen Sevilla für das Finale alles Gute“), wird er genug damit zu tun haben, die richtigen Lehren aus dem Ausscheiden zu ziehen.

Auf einigen Positionen braucht das Team noch Auffrischung, will es wirklich mal wieder einen Titel zu gewinnen. Als neuer Anführer haben sich die Verantwortlichen den ehemaligen Gladbacher und aktuellen Arsenal-Akteur Granit Xhaka ausguckt. Der Schweizer Nationalspieler ist zwar auch mit 30 kein pflegeleichter Profi, aber Typen mit Ecken und Kanten können gerade unter dem Bayer-Kreuz nicht schaden. Im aktuellen Ensemble gibt es davon zu wenige. Gerade wenn Robert Andrich noch unpässlich ist.