AS Monaco gegen Bayer Leverkusen: Europa League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bayer Leverkusen ist zu Gast beim AS Monaco. © IMAGO/Laci Perenyi

Bayer Leverkusen ist in der Europa League zu Gast beim AS Monaco. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Monaco/Leverkusen - Bayer Leverkusen hat in einem wilden Hinspiel der Europa League-Play-offs eine unnötige Niederlage gegen den AS Monaco kassiert. Trotz 2:1-Führung hieß es am Ende 2:3 aus Sicht der „Werkself“, die den dritten Gegentreffer wenige Sekunden vor Schluss hinnehmen musste. Im Rückspiel muss nun ein Auswärtssieg her, um weiter im Wettbewerb zu bleiben und vom Titelgewinn träumen zu können.

AS Monaco gegen Bayer Leverkusen: Wer kommt ins Achtelfinale?

„Natürlich hätten wir lieber gewonnen oder unentschieden gespielt, aber wir können in Monaco gewinnen“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes vor dem Rückspiel beim AS Monaco. „Emotionen sind wichtig für das Spiel, aber trotzdem kontrolliert. Es ist wichtig, dass wir die Energie und den Willen aus dem Hinspiel mitnehmen und trotzdem kontrolliert und clever bleiben. Es war schon ein intensives Hinspiel zweier guter Mannschaften auf hohem Niveau. Das wird es auch im Rückspiel werden“, so Rolfes weiter.

Torhüter Lukas Hradecky hatte schon nach dem Hinspiel, bei dem es nach Schlusspfiff zu Tumulten kam, angekündigt: „Nach diesen Ereignissen sind wir im Rückspiel topmotiviert.“ Das Verhalten der Monegassen hatte er mit drastischen Worten verurteilt. „Heutzutage kann sich keiner mehr verhalten. Das ist die neue Generation. Jeder denkt, er hat einen größeren Schwanz als der andere“, so der Finne: „Einfach alles Kinder.“

Die Europa League-Partie zwischen dem AS Monaco und Bayer Leverkusen steigt am Donnerstag, 23. Februar 2023, um 18.45 Uhr in Monaco. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

AS Monaco gegen Bayer Leverkusen: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen dem AS Monaco und Bayer Leverkusen am Donnerstag, 23.02.2023 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

AS Monaco gegen Bayer Leverkusen: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen dem AS Monaco und Bayer Leverkusen am Donnerstag, 23.02.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

