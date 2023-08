Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum: DFB-Pokal heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Bielefeld – Die Vorbereitung ist zu Ende und die Bundesligisten starten mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Zunächst geht es im DFB-Pokal los, bevor der Startschuss in der Bundesliga fällt. Der VfL Bochum ist zu Gast bei Arminia Bielefeld und geht als großer Favorit in die Partie gegen den Drittligisten.

Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum: Wer zieht in die nächste Runde ein?

„Wir müssen am Samstag voll da sein, 90 Prozent werden nicht reichen. Die Arminia hat das erste Heimspiel der Saison. Sie werden versuchen, gemeinsam mit den Fans eine neue Euphorie zu entfachen“, sagte Bochum-Sportchef Patrick Fabian vor der Partie in Ostwestfalen.

Arminia Bielefeld ist heiß auf das Duell mit Bochum, wie Cheftrainer Mitch Kniat verraten hat: „Die Mannschaft ist voller Vorfreude auf das Heimspiel und die zu erwartende Kulisse. Sie sind voll fokussiert und freuen sich auf das erste Spiel. Bis auf Tom Geerkens konnten heute alle mittrainieren und sind bereit für das Spiel. Tom trainiert derzeit noch individuell und wird, nach heutigem Stand, kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.“

Der VfL Bochum trifft im DFB-Pokal auf Arminia Bielefeld. © IMAGO

„Bochum wählt mit dem Ball oftmals die lange Option, das machen sie dann richtig gut. Sind gut in den Zweikämpfen und bei den zweiten Bällen. Gegen den Ball sind sie sehr gut im mannorientierten Vorziehen. Das ist das Spiel, das Bochum richtig gut umsetzt. Es kommt eine Erstligamannschaft, die aber einen Fußball spielt, der dem der Dritten Liga sehr ähnelt. Ich sage es aber mit allem Respekt: das machen sie sehr gut und der entsprechenden Qualität. Deswegen haben sie auch zurecht die Liga gehalten“, so der Coach weiter.

Das Pokalspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum steigt am Samstag, 12. August 2023, um 18.00 Uhr in Bielefeld. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

im . Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und die Free-TV-Sender ARD und ZDF

Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Köln startet am Samstag, 12. August 2023 , um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

(smr)