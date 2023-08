ARD-Expertin fordert Spitznamen für DFB-Frauen – Moderator macht verschmähten Vorschlag

Von: Jan Oeftger

Die deutsche Mannschaft ist bei der Frauen-WM zwar schon ausgeschieden, doch sie bleibt Thema. ARD-Expertin Nia Künzer forderte einen Spitznamen für das Team.

Hamburg – Einige Nationen haben für ihre Nationalteams Spitznamen, die über nationale Grenzen hinweg bekannt und beliebt sind. So ist die brasilianische „Selecao“ jedem Fußballfan ein Begriff. Unter „Three Lions“ sind die Engländer bekannt. Die „Equipe Tricolore“ spielt in Frankreich und ganz Italien feiert die „Squadra Azzurra“. Dieses Thema griffen auch ARD-Moderator und Expertin Nia Künzer bei der Berichterstattung zur Frauen-WM auf.

Welche Spitznamen haben die Nationalteams?

Australien Männer Socceroos Australien Frauen Matildas Brasilien Selecao England Männer Three Lions England Frauen Three Lionesses oder The Lionesses Frankreich Equipe Tricolore Italien Squadra Azzurra

Frauen-WM: Matildas aus Australien stehen im Viertelfinale

Co-Gastgeber Australien konnte sich mit einem 2-0-Sieg gegen Dänemark für das Viertelfinale bei der WM der Frauen qualifizieren. Während das australische Männerteam als „Socceroos“ bekannt ist, werden die Frauen „Matildas“ genannt. Angelehnt ist dieser Spitzname an das bekannteste australische Volkslied: Waltzing Matilda.

Diesen Fakt gab Lufen seiner Expertin im Anschluss an den australischen Sieg mit auf den Weg. Künzer forderte daraufhin einen Spitznamen für das deutsche Team. Lufens süffisanter Vorschlag lautet: „La Mannschaft“. Ausgerechnet, wird sich so manch ein Fußballfan denken.

„La Mannschaft“? Claus Lufen und Nia Künzer haben über einen Spitznamen für die Frauen-Nationalmannschaft nachgedacht. © IMAGO/Steffen Proessdorf

„Die Mannschaft“ erfreute sich in Deutschland keiner großen Beliebtheit

Die anderen Teams tragen ihre Spitznamen voller Stolz und den Fans gefällt er ebenfalls. In Deutschland misslang der Versuch hingegen. 2015 erhielt das deutsche Nationalteam, initiiert vom damaligen Manager Oliver Bierhoff, den Namen „Die Mannschaft“. Im Ausland wurde das Team zuvor schon zuvor so bezeichnet und auch nachdem der Name offiziell gewählt wurde, erreichte er Bekanntheit.

In Deutschland selbst kam der Name jedoch weniger gut an und wurde zum Diskussionsthema. Da die Bezeichnung vor allem für Marketing-Zwecke genutzt wurde, wirkte sie für einige Fans konstruiert und war Ausdruck der zunehmenden Kommerzialisierung. Hinzu kam das schwache Abschneiden der DFB-Elf bei einigen Turnieren, was dem Namen sicher auch nicht guttat.

2022 verabschiedete sich Deutschland wieder von „Die Mannschaft“

2022 beschlossen der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung des DFB, künftig wieder auf diesen Kosenamen zu verzichten. Damit wird Lufens nicht ganz ernstgemeinter Vorschlag wohl wenig Erfolg haben.

Das deutsche Team musste bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Für den DFB bedeutet das den nächsten Tiefschlag. (jo)