Anton Stach hängt durch

Von: Jan Christian Müller

Zu oft einen Schritt zu spät: Anton Stach (li.), hier gegen den Frankfurter Kolo Muani. Foto: Imago Images © IMAGO/Jan Huebner

Warum der Nationalspieler von Mainz 05 ohne Fortschritt um seine Form ringt und nicht zeigen kann, was er alles drauf hat.

Jetzt, in der Phase, die im Slang der Moderne „Crunchtime“ genannt wird, hätte Anton Stach zeigen können, was er draufhat. Hat er aber nicht. Was ist los mit ihm?

Der Mittelfeldspieler von Mainz 05 spielte vor einem Jahr so gut Fußball, dass Bundestrainer Hansi Flick ihn in den Kader der A-Nationalmannschaft holte. Stach kam im März 2022 beim 2:0-Sieg gegen Israel in der 64. Minute zu seinem A-Länderspieldebüt und gehörte auch im Sommer 2022 zu Flicks Aufgebot, das sich im Trainingslager in Herzogenaurach für die Spiele der Nations League trimmte. Die Geschichten vom „Shootingstar“ wurden geschrieben.

So einen wie den „Stachi“, dachte nicht nur der Bundestrainer, könnte womöglich gut brauchbar sein bei der Winter-WM in Katar. Groß gewachsen, Mordswumms, kann seinen Körper einsetzen. Vielleicht einer fürs defensive deutsche Mittelfeld, um da als Rammbock zu wirken. Oder ein bisschen weiter vorn, um dort Druck auf die Etablierten zu machen. Er sei „ein etwas anderer Spielertyp durch meine Größe, meine Zweikampfstärke“, sagte Stach seinerzeit im Interview mit der Frankfurter Rundschau, „meine defensive Präsenz und die Dynamik. Vielleicht findet Hansi Flick das auch interessant“.

Aber dann lieferte Stach zur neuen Saison nicht mehr annähernd das, was er in der alten noch gezeigt hatte, auch, weil ihn ständig die Hüfte heftig zwickte. „Er hat mit seiner Form gekämpft“, blickt Trainer Bo Svensson zurück. Wahr ist aber auch: Stach - ein Tor, vier Vorlagen in dieser Saison - kämpft vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) gegen den VfB Stuttgart nach wie vor um seine Form.

Dass er es nicht zur WM nach Katar schaffte, war nur logisch. Im Mainzer Wintertrainingslager auf Mallorca zog sich der 1,94-Meter-Mann zu allem Überfluss noch einen Zehenbruch zu, der ihm die Vorbereitung kostete. Noch nicht mal im Verein hat er seitdem einen Stammplatz sicher. „Anton hat sich dieses Jahr auch anders vorgestellt“, sagt Svensson. Rückkehrer Emre Can (Dortmund) und Neuling Felix Nmecha (Wolfsburg) haben Stach beim DFB-Team überholt.

Und auch am vergangenen Samstag beim 0:3 bei Eintracht Frankfurt durfte Stach nur deshalb von Beginn an für Mainz 05 spielen, weil Dominik Kohr und Leandro Barreiro gelbgesperrt fehlten. Gerade genesen von einer Magen-Darm-Grippe, stand der Mittelfeldspieler komplett neben sich. Einfachste Pässe misslangen, er kam nicht in Zweikämpfe, gab dem Mainzer Spiel keine Struktur.

Eigentlich galt Stach als ein idealtypischer Spieler, der nach seinem Wechsel für 3,5 Millionen Euro vom Zweitligisten Greuther Fürth bei Mainz 05 den Schritt zum etablierten Bundesliga macht und sodann mit erheblichem Mehrwert verkauft wird. Und tatsächlich ging zunächst alles ganz schnell, ehe es jäh stockte, in Mainz sind sie derzeit realistisch: Einen Markt für Stach für einen deutlich zweistelligen Millionentransfer gibt es wohl eher nicht, wiewohl der Profi mit Vertrag bis 2025 nach Höherem strebt: „Conference League, Euro League, Champions League – das ist auf jeden Fall ein naheliegendes Ziel von mir.. Ich würde schon auch demnächst in meiner Karriere gerne den nächsten Schritt machen, um international zu spielen“, sagte er kürzlich. In Mainz dürfte das nächste Saison nichts werden.

Burkardt trainiert wieder

Der Sohn des TV-Tennisexperten Matthias Stach ist ein reflektierter, selbstkritischer Typ. Vor einem Jahr sagte er der FR: „Ich habe mich ganz gut weiterentwickelt, wie ich finde. Aber eben noch nicht weit genug. Ich glaube, dass ich noch viel mehr Potenzial habe.“ Seine „Laufwege nach vorne“ müsse er noch verbessern, seine Vororientierung zudem, „wenn ich an der Mittellinie mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angespielt werde“.

Ja, sagt Bo Svensson, diese Themen seien nach wie vor aktuell. Und es ist in der Tat bemerkenswert trotz der Rückschläge in den letzten drei Spielen ohne Punkt, dass Mainz 05 eine insgesamt dennoch gute Saison spielt. Denn neben Stach hat auch der zweite Aufsteiger der Vorsaison, Jonathan Burkardt, ein Spieljahr zum Vergessen erlebt.

Seit dem Hinspiel gegen Frankfurt im vergangenen November muss der 22-Jährige wegen einer schweren Kniestauchung pausieren. Er nimmt gerade erst wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teil. „Echt positiv, ihn da wieder zu erleben“, sagt Svensson. „Er bringt eine Qualität mit, die wir ohne ihn nicht haben.“ Für den Stürmer sei es „schwer gewesen, diese Widerstände zu überwinden. Er sollte ja eigentlich nur vier bis sechs Wochen ausfallen.“ Eine Charakterschule, glaubt der Trainer.

Das gilt wohl auch für Anton Stach in seiner misslichen Situation. Er kennt es, auch mal schwierigere Zeiten durchzumachen. Als Jugendspieler wurde er bei Werder Bremen aussortiert, weil er zu klein und schmächtig war. Durchaus möglich, dass Mainz 05 in die neue Saison mit zwei gefühlten Neuzugängen startet.